- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEconomic

În ce domenii se dau cele mai mari salarii în acest început de an

Corina Matei
Autor: Corina Matei
calculator_2__f32ab.jpg

Potrivit unui raport publicat de platforma eJobs, în topul domeniilor cu cele mai mari salarii la începutul anului 2026 pe primul loc se află IT-ul, cu un salariu lunar mediu net de 8.000 de lei. Pe celelalte locuri ale topului celor mai bine plătite domenii se găsesc domenii precum petrol & gaze, automatizări, construcții, inginerie și crewing & casino.

- Publicitate -

La începutul anului 2026, clasamentul domeniilor care plătesc cel mai bine este dominat, ca și până acum, de IT. În acest sector media netă, la nivel național este 8.000 de lei, în creștere cu aproximativ 15% față de 2025.

Un alt domeniu recunoscut pentru salariile mari pe care le oferă este Petrol & Gaze, unde media salarială este de 6.800 de lei. În Automatizări, salariul mediu net este de 6.200 de lei pe lună, în timp Construcții, Audit & Consultanță și Inginerie au aceeași medie – 6.000 de lei.

- Publicitate -

Lângă aceste domenii, anul acesta se mai poziționează încă unul, nou intrat atât de sus în clasament – crewing & casino, care vine cu o medie netă de 6.000 de lei pe lună. Este un domeniu care angajează mult, care are permanent nevoie de personal și care reușește să atragă candidați prin pachetele salariale atractive”, spun reprezentanții sursei citate.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

1 COMENTARIU

  1. In general mediile astea sunt stabilite arbitrar.
    Referitor la mediile calculate în statistică, Grigore Moisil a remarcat:
    ”Dacă pui o fesă pe o plită încinsă și cealaltă pe un bloc de gheață, media e bună, dar în realitate e vai de fundul tău!”

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea Teodorei Mosor, care creează mărțișoare cu suflet în Atelierul Zânelor din Ploiești

Corina Matei Corina Matei -
Artizanii adevărați sunt din ce în ce mai greu...

Control de adăpostul pentru câini din Boldești-Scăeni VIDEO

Marius Nica Marius Nica -
Vineri dimineață, 20 februarie 2026, mai multe echipe de...

Câți bani câștigă șoferii TCE Ploiești. Ce salarii au directorii, controlorii de bilete și mecanicii

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Observatorul Prahovean continuă seria articolelor în care vă prezentăm...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -