În ce domenii se dau cele mai mari salarii în acest început de an

Potrivit unui raport publicat de platforma eJobs, în topul domeniilor cu cele mai mari salarii la începutul anului 2026 pe primul loc se află IT-ul, cu un salariu lunar mediu net de 8.000 de lei. Pe celelalte locuri ale topului celor mai bine plătite domenii se găsesc domenii precum petrol & gaze, automatizări, construcții, inginerie și crewing & casino.

La începutul anului 2026, clasamentul domeniilor care plătesc cel mai bine este dominat, ca și până acum, de IT. În acest sector media netă, la nivel național este 8.000 de lei, în creștere cu aproximativ 15% față de 2025.

Un alt domeniu recunoscut pentru salariile mari pe care le oferă este Petrol & Gaze, unde media salarială este de 6.800 de lei. În Automatizări, salariul mediu net este de 6.200 de lei pe lună, în timp Construcții, Audit & Consultanță și Inginerie au aceeași medie – 6.000 de lei.

„Lângă aceste domenii, anul acesta se mai poziționează încă unul, nou intrat atât de sus în clasament – crewing & casino, care vine cu o medie netă de 6.000 de lei pe lună. Este un domeniu care angajează mult, care are permanent nevoie de personal și care reușește să atragă candidați prin pachetele salariale atractive”, spun reprezentanții sursei citate.