ANAF vrea modificarea cazierului fiscal: Patronii cu firme în insolvență să nu mai poată înființa altele

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va avea consultări în perioada următoare, cu oamenii de afaceri, pentru a veni cu o propunere de modificare a cazierului fiscal. Potrivit acestei modificări, persoanele care au avut mai multe firme în insolvență nu vor mai putea înființa altele, a anunțat președintele ANAF, Adrian Nica, cu ocazia evenimentului Maratonul Stabilității Economice – Ediția a II-a, organizat de Profit.ro.

„Vedem în zona publică acum cetățeni care administrează o societate și după aceea o vând și au reușit ei să scape de datorie. Este o problemă falsă pe care încearcă să o inducă acești cetățeni, crezând că dacă îți vinzi firma pe perioada cât a fost administrată de tine, tu scapi de răspunderea de administrator care e prevăzută în lege.

La nivelul ANAF, pentru toți cetățenii care își vând firma cu datorii unei persoane, poate un străin, ANAF analizează informațiile în aceste baze de date pe care le are despre firmă și atrage răspunderea personală administratorului care crede că a scăpat de problemă. O să vedeți din ce în ce mai multe atrage astfel de răspunderi”, a avertizat Nica.

Vor fi eliminate portițele legislative

Șeful Fiscului a adăugat că vor fi eliminate ultimele portițe legislative, inclusiv prin modificarea cazierului fiscal pentru a include interdicția de a mai înființa alte firme.

„În zona asta a trebuit să acționăm mai puternic și să venim în plus de măsurile de atragere a răspunderii, și cu măsuri asiguratorii, ca să descurajăm acest tip de comportament. Pentru că o persoană care-și vinde firma și are datorii, nu are datorii numai la ANAF, are datorii și față de alți parteneri. El nu păcălește doar ANAF-ul.

El este o persoană problematică pentru întreg mediul economic în care acționează. El stă și se prezintă ca un om de afaceri, derulează business, semnează contracte doar cu scopul de a înșela pe toată lumea.

Și aici ANAF analizează și în cel mai scurt timp o să venim cu material și către mediul de afaceri, poate să întărim puțin condițiile din cazierul fiscal de înființare de firmă. Adică, dacă tot ai fost administrator la șapte-nouă firme, care toate au intrat în insolvență, toate au fost vândute, să nu mai poți să faci o nouă firmă. Analizăm această posibilitate”, a precizat Nica.

