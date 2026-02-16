SONDAJ: Spune-ne cu cât ți s-a scumpit coșul săptămânal de cumpărături 

Inflația continuă să apese asupra bugetelor familiilor din România. Deși în luna ianuarie creșterile de prețuri au fost moderate, de doar +0,8% față de decembrie, rata anuală a inflației stagnează la puțin sub pragul de 10%, potrivit datelor oficiale.

- Publicitate -

Astfel, în prima lună a anului s-au înregistrat scumpiri ușoare la combustibili, țigări și legume (pe fond sezonier), însă nivelul general al prețurilor rămâne ridicat.

Chiar dacă procentul lunar pare mic, impactul real se simte în buzunarul fiecăruia dintre noi. Mulți cititori ne-au transmis în ultimele luni că diferența la cumpărăturile săptămânale este tot mai vizibilă, chiar și atunci când produsele din coș rămân aceleași.

- Publicitate -

Observatorul Prahovean lansează un sondaj

Pentru a înțelege mai bine cum se resimte inflația în Prahova, lansăm un sondaj cu o întrebare simplă: Având în vedere creșterea ratei inflației, cu cât vi s-a scumpit coșul săptămânal de cumpărături?

Puteți răspunde cu una din opțiunile de mai jos: