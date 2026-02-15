Chinezii de la Haier au restituit ajutorul de stat acordat pentru înființarea fabricii de frigidere de la Ariceștii Rahtivani

Grupul chinez Haier, care în 2025 a închis fabrica de frigidere de la Ariceștii Rahtivani, a returnat statului român ajutorul primit pentru înființarea acestei fabrici. Potrivit ZF, chinezii au returnat suma de 25 mil. euro, oferită de România, deoarece nu au reușit să mențină în funcțiune fabrica cel puțin cinci ani de la deschidere.

„Ca urmare a deciziei de a întrerupe activităţile de producţie ale Haier Tech, am restituit ajutorul de stat asociat investiţiei. Această rambursare a fost finalizată integral şi în conformitate cu toate cerinţele aplicabile”, au transmis reprezentanții companiei la solicitarea ZF.

Haier a deschis fabrica de frigidere din Prahova în 2021, cu o investiţie de circa 70 de milioane de euro, din care aproape o treime (peste 25 mil. euro) ajutor de stat. În 2024 chinezii au anunțat o restructurare a activității pentru ca, mai apoi, la începutul lui 2025, să anunțe închiderea acesteia.

În ianuarie 2025, peste 500 de oameni și-au pierdut locurile de muncă în timpul celei mai mari concedieri colective din ultimii 15 ani, din Prahova.

În octombrie 2025 fabrica Haier, situată în Parcul Industrial Allianso din Ariceştii Rahtivani, în apropiere de Ploieşti, pe o suprafaţă de 63.000 m2, a fost scoasă la vânzare.

Ajutorul acordat de statul român a trebuit returnat deoarece nu a fost respectată o condiție principală a finanțării, aceea ce a menține investiţia pe o perioadă de cinci ani de la finalizarea acesteia.