ANAF declară inactive firmele care nu depun bilanțul în termen de 5 luni

Începând cu data de 1 ianuarie 2026, firmele pot fi declarate inactive fiscal de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în situația în care nu depun situațiile financiare anuale într-un termen de maximum 5 luni după termenul legal de depunere.

Măsura de declarare a unei firme ca inactivă, dispusă de ANAF, rezultă din modificările aduse Codului de procedură fiscală prin legislația privind eficientizarea resurselor publice, care au intrat în vigoare la începutul acestui an.

Decizia a fost adoptată în vederea creșterii disciplinei fiscale și a transparenței financiare, precum și pentru reducerea fenomenului firmelor inactive sau utilizate în scopuri frauduloase, care nu mai desfășoară activitate reală, dar rămân în evidențele fiscale (firme inactive, care erau folosite pentru evaziune, fraude sau tranzacții fictive).

În acest an, verificarea se va realiza pentru situațiile financiare cu termenul legal de depunere în anul 2026

Termenele legale de depunere a situațiilor financiare sunt reglementate astfel:

a) până la data de 31 mai inclusiv a exerciţiului financiar următor celui de raportare – pentru societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;

b) până la data de 30 aprilie inclusiv a exerciţiului financiar următor celui de raportare – pentru celelalte persoane juridice;

c) în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar ales – pentru persoanele juridice care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, din categoria celor de la lit.a)

d) în termen de 120 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar ales – pentru persoanele juridice care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, din categoria celor de la lit.b).

Persoanele juridice care, de la constituire, nu au desfăşurat activitate, pot depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Când poate fi o firmă declarată inactivă fiscal

Conform prevederilor legislative anterioare, o firmă poate fi declarată inactivă fiscal și în situații precum:

nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;

organul fiscal central constatată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat; –

are inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului sau durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

Consecințele declarării unei firme ca inactivă fiscal

Dacă respectivul contribuabil este înregistrat în scopuri de TVA, se anulează codul de înregistrare în scopuri de TVA, cu data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate fiscală.

Ca urmare, în perioada în care persoana juridică are codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, dacă desfășoară activitate, are obligația să colecteze TVA, dar nu are drept de deducere a taxei.

TVA colectată în această perioadă trebuie declarată și plătită până la data 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care taxa a devenit exigibilă.

De asemenea, inactivitatea fiscală se înscrie în cazierul fiscal, atât în cel al persoanei juridice declarată inctivă, cât și în cel al reprezentanților legali ai persoanei juridice, existenţi în perioada în care a intervenit situaţia de declarare a inactivităţii fiscale.

Oficiul Național al Registrului Comerțului nu autorizează operațiuni de înregistrare/mențiuni în cazul persoanelor care au înscrisă inactivitatea fiscală în cazierul fiscal.

Astfel, un contribuabil care este declarat inactiv fiscal are toate obligațiile de declarare și plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale datorate, potrivit legii.