Lovitură pentru milioane de abonați: Vodafone și Orange scumpesc abonamentele

Veste proastă pentru abonații companiilor de telefonie mobilă, cablu TV și internet. Atât Vodafone, cât și Orange România au anunțat majorarea facturilor cu rata inflației de anul trecut, respectiv cu 6,8%.

- Publicitate -

Într-un mesaj transmis clienților și publicat de profit.ro, Vodafone precizează că „având în vedere creșterea constantă a costurilor pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice de voce mobilă și date mobile, de telefonie fixă și internet fix, a serviciilor TV (transmisia serviciilor de programe audiovizuale), precum și a serviciilor machine-to-machine (M2M), începând cu următoarea factură, tarifele acestor servicii vor fi indexate cu un procent de 6,8%, reprezentând valoarea indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) comunicat de Eurostat pentru România, pentru anul 2025”.

Ultima scumpire aplicată de Vodafone a avut loc vara trecută, când abonamentele de telefonie mobilă au crescut cu 1,3 euro. Compania a invocat atunci necesitatea menținerii serviciilor la standarde ridicate de calitate.

- Publicitate -

Și Orange România a anunțat majorarea prețurilor abonamentelor, începând cu data de 6 aprilie.

„Pentru a putea continua să oferim servicii de calitate în acest context economic, în care inflația raportată pentru luna decembrie 2025 de către Eurostat a fost de 8,6%, vom fi nevoiți să aplicăm o indexare a prețurilor de 6,8% în acest an”, se arată în mesajul transmis clienților Orange.

Potrivit celei mai recente statistici realizate de Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) în decembrie 2025, pentru serviciul de internet mobil, Orange deținea o cotă de piață de 34,6%, Digi 32%, Vodafone 21,5%.

- Publicitate -

La televiziunea prin cablu Digi a ajuns să dețină 76% din piață, în creștere de la 74% la finele anului trecut, urmat de Orange cu 13% și Vodafone cu 9%.