Cum funcționează Junior Centenar în 2026, programul de economisire pentru copii

Programul Junior Centenar este o schemă de economisire pe termen lung destinată constituirii unui capital sigur pentru copii. Fondul se alimentează prin contribuții regulate efectuate de părinți sau alte persoane din familie.

Sistemul permite acumularea treptată de bani, sumă care va fi disponibilă beneficiarului la atingerea majoratului. În același timp, mecanismul oferă facilități fiscale și siguranță garantată de cadrul reglementat al statului.

Ce este contul Junior Centenar

Programul guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”, are ca obiect înființarea unui cont special de economisire, sub formă de depozit, denumit în continuare cont individual de economii Junior Centenar.

Titularul contului individual de economii poate fi orice copil care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

este cetățean român;

nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Contul este unul individual de economii, se numește Junior Centenar, și se deschide pe numele copilului, automat (la prima depunere), la unitățile Trezoreriei Statului. Nu este necesară o cerere din partea părinților. În cont se pot depune bani de către părinții copilului sau de către orice alte persoane (bunici, frați, unchi etc.), oricând, prin virament bancar sau în numerar la Trezorerie.

Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute are dreptul la un singur cont individual de economii Junior Centenar.

Dobânda Contului Centenar Junior

Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani. Condiția este ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei, adică o medie de 100 de lei pe lună.

În situația în care la finalul anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat. În schimb, pentru soldul contului se acordă dobândă.

Dobândă este de 3% pe an și se aplică la soldul contului, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat. Dobânda se calculează și se plătește, la scadența depozitului, când titularul contului împlinește vârsta de 18 ani.

Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăși un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei al valorii de 100.000 euro, echivalent în lei. Primele de stat şi dobânzile înregistrate în acest cont nu sunt impozabile. De asemenea, pentru operațiunile derulate prin contul individual de economii Junior Centenar, Trezoreria Statului nu percepe comisioane.

Prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire, mai puțin pentru anul în care titularul împlinește vârsta de 18 ani şi se plătește în contul individual de economii Junior Centenar, la scadența depozitului, cumulat pentru anii în care s-au efectuat depuneri. Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot face obiectul unei tranzacții, nu pot fi cesionate sau gajate, sub sancțiunea nulității actelor respective.

Când pot fi retrase mai devreme sumele din cont

Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, cu excepția următoarelor situații:

în cazul achitării cheltuielilor de sănătate pentru tratarea titularului contului în cazul bolilor cu risc de deces al acestuia, respectiv: boli infecțioase, boli rare, afecțiuni oncologice, malformații congenitale, boli hematologice, diabet, accidente domestice și intoxicații;

în cazul achitării cheltuielilor pentru suportul serviciilor medico-sociale de care beneficiază titularul contului cu tulburări pervazive de dezvoltare, respectiv în cazul achitării cheltuielilor de recuperare medicală complexă psihoneuromotorie;

în cazul decesului titularului contului.

În situațiile enumerate, scadența depozitului este considerată data la care a intervenit unul dintre cazurile excepționale. Dobânda la soldul sumelor depuse se calculează până la această dată. În termenul prevăzut se plătește prima de stat cumulat pentru anii în care s-au efectuat depuneri, inclusiv pentru anul în care a intervenit situația excepțională, și dobânda.

Odată cu împlinirea vârstei de 18 ani sau în situațiile excepționale prevăzute, titularul contului, reprezentantul legal al acestuia sau succesorul legal al titularului contului, după caz, poate efectua retragerea totală a sumelor din cont.

De la data împlinirii vârstei de 18 ani titularul contului nu mai beneficiază de condițiile din programul guvernamental.

Sursa: Digi24