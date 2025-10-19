Peste 500 de instituții și companii de stat, datoare la ANAF

Peste 500 de instituții și companii de stat, inclusiv Cancelaria premierului și Curtea de Conturi, înregistrează datorii la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Mai exact 511 nume figurează pe această „listă a rușinii”.

Potrivit Mediafax, Cancelaria prim-ministrului figurează o restanță de peste 110.000 lei. De asemenea, Curtea de Conturi înregistrează o datorie de 59.865 lei.

Cele mai mari datorii la ANAF le au: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, restanță de 136,5 milioane de lei, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare, cu 87 milioane de lei și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului cu o datorie de 29,1 milioane de lei.

Datoare la ANAF mai sunt inspectorate școlare, școli, primării, cluburi sportive, instanțe și parchete din toată țara.

Agenția a informat instituțiile și autoritățile publice, care au datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, că trebuie să își plătească aceste obligații.

Mai mult decât atât, la începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe.

Sursa: Observatornews