Cât au ajuns produsele de bază în supermarketurile din Ploiești

Inflația se apropie de 10% în România, iar scumpirile se resimt mai ales la alimente și servicii. Odată cu majorarea TVA-ului, orice vizită la supermarket a devenit un exercițiu de rezistență pentru bugetul familiei.

Am comparat prețurile din Carrefour, Kaufland, Lidl și Mega Image, incluzând nu doar clasicele făină, zahăr, ulei sau lapte, ci și alte produse nelipsite din cămara oricărei familii: paste, conserve, lactate, legume și carne.

Rezultatul arată clar că cine își face timp să caute atent ofertele, poate economisi câțiva zeci de lei la fiecare tur de cumpărături.

Diferențele între marile lanțuri de magazine nu sunt doar de câțiva bani, ci uneori de câțiva lei buni pentru același produs, lucru care poate schimba semnificativ totalul de pe bon.

La Carrefour, coșul standard rămâne unul dintre cele mai scumpe.

Zahărul Mărgăritar costă 4,85 lei/kilogram, făina Băneasa și mălaiul Raftul Bunicii sunt câte 3,05 lei/kilogram, iar uleiul Bunica ajunge la 7,99 lei/litru.

Laptele Napolact sare la 11,19 lei/litru, în timp ce orezul Scotti pentru pilaf se vinde cu 8,69 lei/kilogram.

Dacă adăugăm și câteva produse de bază din rafturile mai procesate, observăm că prețul urcă rapid: o conservă de pate Bucegi este 4,15 lei, spaghetele Barilla se vând cu 5,99 lei cutia, iar pasta de tomate Sultan ajunge la 13,25 lei.

La lactate, telemeaua Hochland costă 10,99 lei, iar un iaurt grecesc Olympus 4,65 lei. Când intrăm în zona legumelor și fructelor, roșiile se vând cu 6,99 lei kilogramul, castraveții cu 6,49 lei/kilogram, iar ardeiul roșu trece de 12 lei/kilogram. Pieptul de pui este 3,71 lei suta de grame, iar ceafa de porc 3,55 lei pentru aceeași cantitate.

În total, Carrefour rămâne atractiv prin diversitate, dar nu prea prietenos cu portofelul.

Kaufland propune un coș mai echilibrat, cu diferențe care se simt imediat.

Zahărul Mărgăritar costă 4,19 lei/kilogram, făina și mălaiul Băneasa câte 3,04 lei/kilogram, iar uleiul Bunica 8,13 lei/litru.

Laptele Napolact este mai accesibil decât la Carrefour, cu 9,15 lei/litru. La rafturile cu paste și conserve, spaghetele Barilla coboară la 3,99 lei, pateul Bucegi la 4,06 lei, iar pasta de tomate Sultan la 10,17 lei.

Telemeaua Hochland trece de 11 lei, iar iaurtul grecesc ajunge la 8,40 lei.

La fructe și legume, găsim roșii la ofertă la 6,49 lei/kilogram, ardei roșu la 9,99 lei/kilogram, castraveți la 6,49 lei/kilogram și mere la 5,49 le/kilogram.

Carnea de pui și porc este semnificativ mai scumpă decât în Carrefour: pieptul de pui ajunge la 31,55 lei kilogramul, iar ceafa de porc la aproape 34 lei kilogramul.

Chiar și așa, totalul rămâne unul dintre cele mai echilibrate, mai ales dacă profităm de ofertele săptămânale.

Lidl mizează mai mult pe brandurile proprii.

Zahărul costă 3,92 lei/kilogram, făina albă doar 1,99 lei/kilogram, iar mălaiul 2,19 lei/kilogram.

Uleiul Bunica se vinde la 8,13 lei/litru, iar orezul Scotti la 8,03 lei/kilogram.

Laptele Pilos cu 3,5% grăsime costă 10,99 lei.

Pentru pasionații de paste, spaghetele Barilla se vând cu 3,65 lei cutia, iar pasta de tomate la 9,96 lei.

Telemeaua Hochland urcă însă la 17,99 lei, iar cașcavalul la 13,12 lei.

La legume și fructe, pentru un kilogram de roșii, cumpărătorii sunt nevoiți să plătească 6,99 lei, ardeiul roșu se vinde la 9,99 lei/kilogram, merele 7,49 lei/kilogram, iar cartofii doar 1,99 lei/kilogram.

Pieptul de pui ajunge la 35,62 lei/kilogram, iar ceafa de porc este mai accesibilă, cu 28,90 lei/kilogram. Lidl atrage prin prețurile mici la făină și cartofi, dar pierde teren la lactate și carne.

Mega Image rămâne un magazin al contrastelor, unde poți găsi atât promoții avantajoase, cât și produse peste media pieței.

Zahărul Mărgăritar costă 4,59 lei/kilogram, făina Băneasa 3,04 lei/kilogram, iar mălaiul, surprinzător, ajunge la 4,29 lei kilogramul. Uleiul Bunica costă 8,59 lei/litru, însă orezul Scotti pentru pilaf, aflat la ofertă, coboară la 6,79 lei.

Laptele Napolact se vinde cu 9,79 lei/litru, iar spaghetele Barilla 6,30 lei.

Telemeaua Hochland este 12,19 lei, cașcavalul trece de 21 lei, iar pasta de tomate ajunge la 8,49 lei.

La fructe și legume, găsim roșii la 6,59 lei pentru un kilogram, ardei roșu la 7 lei/kilogram, castraveți la 4,79 lei/kilogram și cartofi la 2,39 lei/kilogram.

Carnea se păstrează însă la prețuri ridicate, astfel pieptul de pui costă 34,69 lei kilogramul și ceafa de porc la 35,69 lei.

Mega Image rămâne potrivit pentru cei care caută promoții punctuale, dar un coș complet poate fi mult mai scump decât în alte supermarketuri.

Comparând totalurile, diferențele dintre cele patru lanțuri sunt clare.

Carrefour tinde să fie cel mai scump, Kaufland echilibrat, Lidl prietenos la anumite produse-cheie, iar Mega Image imprevizibil.

Chiar dacă prețurile nu mai coboară, alegerea atentă a magazinului și a ofertelor poate face diferența. Cu puțină atenție la detalii, coșul de cumpărături poate rămâne plin, fără ca bugetul să fie golit.