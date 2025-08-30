- Publicitate -

Un nou lanț de magazine intră în Prahova

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Lanțul olandez de magazine cu discont Action intră în România. Centrul de distribuție va fi construit lângă București.

Potrivit profit.ro, Action  a început recrutările de angajați în România, pentru viitoare magazine în peste 10 localități, printre care Turda, Oradea, București, Ploiești, Târgoviște și Râmnicu Vâlcea.

Primul magazin al rețelei va fi deschis luna viitoare la Pitești.

Lansat în 1993, lanțul a ajuns astăzi la  3.000 de magazine în multe țări din Europa. Concurenții lui sunt Pepco și TEDi.

Pe rafturi se vor regăsit 1500 de produse sub 5 lei.

