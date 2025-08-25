- Publicitate -
Sediul RAR

RAR demontează un mit al cărții de identitate a vehiculului

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Registrul Auto Român (RAR) demontează încă un mit. Este vorba de obținerea unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului.

Legi care nu există

Oficialii RAR au transmis că la reprezentanțele din teritoriu ajung proprietari de vehicule care invocă proceduri sau legi care nu există. Printre acestea se numără și obținerea unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului, în cazul pierderii.

Astfel, un șofer credea că trebuie să se prezinte la RAR doar după ce are dovada publicării anunțului în Monitorul Oficial, deși acest lucru nu este necesar.

Cum se obține duplicatul

Potrivit RAR, un astfel de duplicat se poate obține de la orice reprezentanță a registrului,  indiferent de domiciliu, obținând o programare prin call-center sau online.

”Trebuie să veniți cu vehiculul, pentru că totul începe cu procedura de identificare a acestuia, iar colegilor noștri trebuie să le prezentați documentul de identitate și certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Dacă persoana care solicită duplicatul nu este deţinătorul din evidenţele autorităţii de înmatriculare, avem nevoie de documente care atestă calitatea de deţinător legal (act de vânzare-cumpărare, factură, act de adjudecare etc).

Dacă solicitantul nu este deţinătorul vehiculului (persoană fizică), sau dacă deţinătorul este persoană juridică, este necesară prezentarea actului de reprezentare legală (împuternicire notarială, dacă deţinătorul este persoană fizică / delegaţie, dacă deţinătorul este persoană juridică)” este mesajul RAR.

rar

