Cum afli câți bani ai strâns la Pilonul II de Pensii

În contextul vehiculării schimbării regimului de accesare a banilor strânși la Pilonul II de Pensii, pentru românii care ies la pensie, tot mai mulți contributori se întreabă câți bani au acumulat în aceste conturi private. Și mulți au ajuns la concluzia că habar nu au.

- Publicitate -

Astfel, cum afli câți bani ai la Pilonul II este o întrebare la care românii vor să afle acum răspunsul.

Primul pas este de a accesa site-ul Autorității pentru Supraveghere Financiară (ASF) (https://www.asfromania.ro/), pentru a afla întâi unde ai contul Pilon II deschis.

Pe prima pagină a site-ului, la secținea „Utile”, există opțiunea „Află la ce fond de pensii ești!”. Accesând-o, se deschide o nouă fereastră, unde trebuie introduse datele personale: Nume, Prenume și CNP.

Eveniment Scandal în Coaliție, din cauza CV-urilor. Radu Oprea: „Sunt de la USR” Apelul făcut de ministrul Economiei către profesioniștii cu experiență juridică, economică și managerială să se implice în redresarea companiilor de stat a stârnit un...

- Publicitate -

Atenție, numele sau prenumele trebuie scrise fără „-”, doar cu spațiu, în cazul în care persoana are mai multe nume sau prenume. Odată completate datele, apare numele fondului privat de pensii, care administrează sumele de bani pentru solicitant. Mai departe, trebuie urmați pașii pentru fiecare fond în parte.

Cum afli ce sumă ai strâns la Pilonul II de Pensii dacă ai banii la NN Asigurări

Dacă la accesarea site-ului ASF apare ca administrator de pensii private NN Direct, atunci, pentru a vedea ce sumă ai în cont, trebuie să descarci pe smartphone aplicația mobilă din magazinul de aplicații. NN Direct, în acest caz.

- Publicitate -

Apoi, trebuie să ai la îndemână cartea de identitate pentru a-ți putea crea contul. Odată cartea de identitate scanată, conform pașilor explicați în aplicație, trebuie asociat contul de email, numărul de telefon și trebuie stabilită o parolă pentru accesarea contului.

Odată urmați acești pași, după autentificare cu codul trimis pe adresa de mail sau pe numărul de telefon, ai acces total la situația banilor din contul tău. Poți vedea evoluția și suma care se virează lunar, istoricul dar și suma totală care este disponibilă în cont la momentul accesării.

Reamintim faptul că, în varianta actuală a Pachetului 2 de măsuri fiscale, pe care Guvernul Bolojan o pregătește, deponenții nu ar mai putea retrage toți banii odată la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Economic Rabla 2025. Cât bani mai iei de la stat pentru o mașină nouă Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a pus în consultare publică Ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025. Cea mai importantă schimbare vizează valoarea...