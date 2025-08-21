Impozite majorate cu 70% în 2026 pentru locuințe și mașini

Vicepremierul Barna Tanczos (UDMR) a anunțat că se lucrează la o ordonanță de guvern de impact pentru români. Astfel, impozitele pentru proprietăți, inclusiv locuințe și mașini, vor fi majorate cu 70% în 2026.

Vicepremierul Tanczos, vești proaste pentru români

„Momentan vorbim de un procent între 60% și 70%. La finalul discuțiilor vorm avea varianta finală. Analizele Ministerului Finanțelor arată că foarte multe comune nu majorează periodic impozitele, așa cum ar trebui.

În foarte multe situații, primăria se bazează foarte mult pe veniturile de la centru și foarte puțin pe veniturile proprii. Este o majorare necesară pentru consolidarea bugetelor locale, astfel încât aceste primării să devină cât de cât independente financiar și să poată asigura resursele pentru proiectele de dezvoltare”, a declarat viceprimerieul Tanczos la Digi 24.

Oficialul a recunoscut că, deși anul viitor trebuia implementată impozitarea locuințelor la valoarea de piață, acest lucru nu se poate realiza din criză de timp.

Mașinile electrice nu vor mai fi scutite de impozite

În schimb, guvernul va majora anul viitor taxele și impozitele locale, fiind vizate chiar și mașinile electrice.

„Pentru a echilibra această situație, propunerea este de a majora cu aceste procente impozitele locale la autoturisme și la clădiri. Vor avea loc în continuare discuții pentru o formulă de calcul. Inclusiv discuții dacă mașinile electrice, inclusiv cele scumpe, să fie scutite de impozit sau nu”, a spus vicepremierul.

Cu cât ar putea crește impozitele la Ploiești

Dacă procentul de 70% se va aplica de anul viitor la impozitele locale, ploieștenii vor plăti mai mult cu câteva sute de lei pentru locuințe.

Începând cu 1 ianuarie 2025, la Ploiești, taxele și impozitele locale pentru clădiri s-au majorat, conform legii, cu rata inflației de 10,4%, la care se adaugă o cotă de majorare de 0,095% față de 0,090 în 2024.

Astfel, pentru o garsonieră, cu o suprafață de 30 mp, impozitul a crescut, la 1 ianuarie 2025, la 106 lei față de 91 de lei cât era în 2024. În 2026, impozitul ar putea fi mai mare cu 74,2 lei, adică 180 de lei.

Pentru un apartament cu două camere, cu o suprafață de 50 mp, impozitul este în 2055 de 177 lei, iar în 2026 va crește la 300 de lei.

Pentru un apartament cu trei camere, cu o suprafață de 70 mp, impozitul va ajunge anul viitor la 421 lei, față de 248 cât este în prezent.

Dacă același procent de majorare de 70% se va păstra și la autovehicule, impozitul va fi de 23,3 lei /an/200 cmc pentru autoturismele cu o capacitate cilindrică de 1400 cmc, față de 13,71 lei/an/200 cmc în prezent.