Doi prahoveni, în cărți pentru funcția de director Romsilva

Doi prahoveni figurează pe lista candidaților la concursul de director general al Romsilva, atât pentru mandatul de cinci ani, cât și pentru cel provizoriu de cinci luni.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), a lansat procedura de selecție pentru numirea unui director general la Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Concursul vizează atât  postul de director provizoriu, cât și cel de director general cu mandat plin.

Pe lista candidaților înscriși la cele două concursuri figurează și doi angajați din Prahova. Este vorba de Dragos Gabriel Ciomag, directorul Directiei Silvice Prahova, respectiv Octavian Anghel, șeful Ocolului Silvic Doftana.

Aceștia au concurență serioasă, pe listă figurând 25 de candidați pentru concursul de director provizoriu, respectiv 17 candidați pentru cel de director cu mandat plin.

Miliția Consumatorului

Profi retrage un aliment care poate fi toxic

Lanțul de magazine Profi anunță retragerea de la comercializare şi rechemarea produsului PROXI MUSLI CU FRUCTE, ambalat în pungi de 750 de grame, cu...
Reamintim că ministrul Mediului a propus, ca parte a procesului de reorganizare și reformă a Romsilva, regionalizarea regiei. Aceasta are în vedere reducerea numărului de direcții silvice de la 41 la 12 și a numărului de directori cu 90%.

Teodor Țigan, fost director general al Romsilva, a dat în judecată Regia Națională a Pădurilor, după ce a fost concediat de la Direcția Silvică Arad. Deși s-a pensionat în februarie 2023, moment în care a primit o primă de aproape 100.000 de euro (brut), el s-a reangajat ulterior ca director la Direcția Silvică Arad.

Conform Rise Project, în 2023, Țigan a încasat atât pensie în valoare de 74.000 de lei brut, cât și salarii totale de 825.000 de lei brut de la Romsilva. Bonusul de pensionare a fost acordat în decembrie 2023 fără știrea conducerii centrale a Romsilva.

