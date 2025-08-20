Centura Bușteni-Azuga. A fost emisă autorizația de construire

Pas important pentru viitoarea centură ocolitoare a stațiunilor de pe DN 1, Bușteni și Azuga. Consiliul Județean Prahova a emis autorizația de construire.

”Constructorul urmează să demareze în scurt timp lucrările la centură”, a anunțat Virgiliu Nanu, președintele CJ Prahova.

Contractul pentru construirea centurii Azuga – Bușteni a fost semnat în iunie 2024. Drumul va fi execuitat de Asocierea CONI (lider) – SC GOTT STRASSE S.R.L. – PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. – DRUM POD INVEST – „NVO „TRANSINZHINIRYNG” LLC – Automagistral Pivden (România – Ucraina).

Investiția a fost estimată la aproximativ 110 milioane de euro. Liderul asocierii este Coni, una dintre cele mai importante firme de profil din Prahova. De altfel, acesta este și singurul constructor de autostrăzi din județ. Compania a realizat un important tronson din Autostrada Moldovei, A 7, între Mizil și Pietroasele (28,35 km).

Centura ocolitoare Bușteni Azuga va avea o luingime de aproximativ 10 km și ar trebui să fie gata în 3 ani.