Cum a ajuns Metchim Green Energy o companie importantă pe piața energiei regenerabile

Marți, 12 august, a fost inaugurată o centrală fotovoltaică de 32 MW în localitatea Ștefan cel Mare din județul Călărași. Aceasta va fi dată în folosință cu câteva luni mai devreme decât termenul estimat. Una dintre companiile implicate în realizarea acestei investiții româno-chinezo-italiană a fost Metchim Green Energy din Păulești, Prahova. Observatorul Prahovean publică în exclusivitate un interviu cu Sorin Răcășan, cofondatorul Metchim Green Energy.

- Publicitate -

Peste 25 de milioane de euro au fost investiți în Centrala Fotovoltaică de aproape 32 MW din comuna Ștefan cel Mare (județul Călărași). Vorbim de o investiție italiană, realizată de Grupul URMET, cu parteneri româno-chinezi. Centrala a fost inaugurată în prezența mai multor oficialități locale și județene, a ambasadorului Republicii Populare Chineze în România și a reprezentanților firmelor partenere din acest proiect.

Sorin Răcășan, cofondatorul Metchim Green Energy, a acordat un interviu Observatorului Prahovean privind implicarea companiei în acest proiect și nu numai.

Reporter: Cum a început colaborarea dintre Metchim Green Energy și dezvoltatorii centralei fotovoltaice din comuna Ștefan cel Mare?

Administrație Criză de spații la Colegiul Național I.L. Caragiale Ploiești Consilierii ploieșteni se reunesc astăzi într-o ședință extraordinară, după ce ultima nu s-a putut desfășura din cauza lipsei de cvorum. Pe ordinea de zi se...

- Publicitate -

Sorin Răcășan: Colaborarea între Metchim Green Energy și grupul de firme Urmet Italia a început cu aproximativ 10 ani în urmă, prin implementarea unor soluții de interfonie și mai ales a unor soluții de iluminat cu LED-uri profesionale și industriale în România.

Care a fost contribuția concretă a Metchim Green Energy în realizarea acestei investiții?

Contribuția societății noastre în realizarea acestor investiții a fost identificarea terenurilor intravilane pentru construcții parcuri fotovoltaice și obținerea tuturor documentațiilor necesare, inclusiv a autorizației de construcție și a avizelor tehnice de racordare. De asemenea, am asigurat lucrările de montaj și realizarea instalațiilor electrice la tot parcul fotovoltaic, precum și realizarea mentenanței pe perioada de garanție.

- Publicitate -

Ce provocări tehnice sau logistice ați întâmpinat pe parcursul implementării acestui proiect și cum le-ați depășit?

În perioada de realizare a parcului fotovoltaic am întâmpinat mai multe probleme tehnice. De exemplu, în etapa de pichetare a picioarelor de mese, au fost câteva zeci de mii de țăruși care au fost bătuți la fiecare picior de masă. Pentru noi a fost o provocare foarte mare, pentru că trebuia realizată o aliniere cu laser și aveam de urmărit și nivelul terenului. Deși au fost întârzieri destul de mici ale furnizorilor de structură metalică, ne-am mobilizat pentru a asigura frontul de lucru pentru angajații implicați în construirea centralei.

Ce capacitate instalată are centrala și ce volum de energie regenerabilă estimează să producă anual?

Economic Noi taxe pentru români. Cât va costa un colet din China Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare (PNL), a anunțat într-o conferință de presă noi măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Printre acestea se numără și introducerea unei...

- Publicitate -

Capacitatea instalată a centralei fotovoltaice este de 30 MW putere instalată, care poate injecta în rețeaua rațională și 31,82 MW produși de panouri fotovoltaice. Asta înseamnă undeva la aproximativ 45 GW de energie care va fi injectată în rețeaua națională anual.

A fost respectat termenul din contract?

Termenul din contract a fost respectat cu brio, atât din punct de vedere al timpului, cât și din punct de vedere al calității. Termenul de realizare a fost de 13 luni. Noi l-am realizat undeva până 11 luni.

- Publicitate -

Cât de important este acest proiect pentru portofoliul actual al Metchim Green Energy?

Acest proiect este extraordinar de important pentru societatea Metchim Green Energy, având în vedere că a fost una dintre cele mai mari investiții ale grupului Pingao International din China în România. Iar firma chineză a avut niște condiții destul de dure pe care a trebuit să le respectăm. Beneficiarul Urmet a fost de asemenea mulțumit, mai ales că este unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice realizat până acum în România.

Deși se vorbește de multe investiții în energia regenerabilă, sunt realizate efectiv, și mă refer aici la procese verbale de finalizare a lucrărilor, foarte puține. Privind astfel lucrurile, pot spune că avem un avantaj foarte mare ca și experiență similară pentru lucrările viitoare.

- Publicitate -

Aveți implicare și în mentenanța sau operarea centralei, după finalizarea lucrărilor?

La acest parc fotovoltaic, firma Metchim Green Energy va asigura și mentenanța, mai ales că vorbim de un parc fotovoltaic realizat de noi. De asemenea, construim și stația de înaltă tensiune de 40 MW a grupului URMET, pe același teren, a unui traseu de cablu și pozarea cablului de 110 KW prin sol, pe o lungime de 5 km, cu subtraversare de cale ferată, drum național canale de irigații. Tot noi ne vom ocupa de lucrările în stațiile Enel și cuplarea la rețeaua națională prin sistemul SCADA.

Ce alte proiecte semnificative ați realizat recent în domeniul energiei verzi?

- Publicitate -

Până acum am realizat mai multe proiecte de investiții în energie regenerabilă. Printre acestea se numără parcurile fotovoltaice construite la Mizil, la Grădiștea și Căzănești de 1, respectiv 2 MW. Cred că prin realizarea centralei de la Ștefan cel Mare vom avea acces la investiții importante, alături de partenerii noștri, în toată Europa. Avem puterea de a construi parcuri fotovoltaice de exploatare de mare capacitate în orice colț al lumii.

Care este viziunea Metchim Green Energy pe termen mediu și lung în sectorul energiei regenerabile?

Viziunea societății Metchim Green Energy pe termen mediu și lung în sectorul energiei regenerabile este axată pe stocare. Avem deja mai multe proiecte în derulare, cum ar fi injectarea în rețea din baterii de 22 MW, respectiv 105 MW, în județul Alba. Preconizăm că partenerul nostru, Urmet Italia, va implementa un proiect de stocare de energie cu o capacitate de 120 MW.

- Publicitate -

Plănuiți extinderea implicării în proiecte internaționale sau dezvoltarea unor investiții proprii?

Echipa Metchim Green Energy, prin relațiile de afaceri pe care le are în domeniul energiei regenerabile de peste 20 ani, consideră ca a reușit să realizeze aceste relații de afaceri cu cei mai buni parteneri de pe piață. Avem cei mai buni oameni pentru montarea structurii metalice și a panourilor fotovoltaice de mare capacitate de producție din China și nu numai.

Succes!

Mulțumesc!

VIDEO Discursul lui Sorin Răcășan, cofondatorul Metchim Green Energy la festivitatea de inaugurare a centralei fotovoltaice din Călărași, realizată printr-un partneriat româno-chinezo-italian



Cum arată centrala fotovoltaică de 32 MW în localitatea Ștefan cel Mare din județul Călărași:

FOTO

1 de 4

(P)