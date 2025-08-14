Parcare la bloc, cu taxă. Cum e în alte orașe – Observatorul Prahovean LIVE

- Publicitate -
Sorin Răcășan, cofondatorul Metchim Green Energy, prezent la festivitatea de inaugurare a centralei fotovoltaice din Călărași

Cum a ajuns Metchim Green Energy o companie importantă pe piața energiei regenerabile

Elena Moisescu
Autor: Elena Moisescu

Data:

Marți, 12 august, a fost inaugurată o centrală fotovoltaică de 32 MW în localitatea Ștefan cel Mare din județul Călărași. Aceasta va fi dată în folosință cu câteva luni mai devreme decât termenul estimat. Una dintre companiile implicate în realizarea acestei investiții româno-chinezo-italiană a fost Metchim Green Energy din Păulești, Prahova. Observatorul Prahovean publică în exclusivitate un interviu cu Sorin Răcășan, cofondatorul Metchim Green Energy.

- Publicitate -

Peste 25 de milioane de euro au fost investiți în Centrala Fotovoltaică de aproape 32 MW din comuna Ștefan cel Mare (județul Călărași). Vorbim de o investiție italiană, realizată de  Grupul URMET, cu parteneri româno-chinezi. Centrala a fost inaugurată în prezența mai multor oficialități locale și județene, a ambasadorului Republicii Populare Chineze în România și a reprezentanților firmelor partenere din acest proiect.

Sorin Răcășan, cofondatorul Metchim Green Energy, a acordat un interviu Observatorului Prahovean privind implicarea companiei în acest proiect și nu numai.

Reporter:  Cum a început colaborarea dintre Metchim Green Energy și dezvoltatorii centralei fotovoltaice din comuna Ștefan cel Mare?

Administrație

Criză de spații la Colegiul Național I.L. Caragiale Ploiești

Consilierii ploieșteni se reunesc astăzi într-o ședință extraordinară, după ce ultima nu s-a putut desfășura din cauza lipsei de cvorum. Pe ordinea de zi se...
- Publicitate -

Sorin Răcășan: Colaborarea între Metchim Green Energy și grupul de firme Urmet Italia a început cu aproximativ 10 ani în urmă, prin implementarea unor soluții de interfonie și mai ales a unor soluții de iluminat cu LED-uri profesionale și industriale în România.

Care a fost contribuția concretă a Metchim Green Energy în realizarea acestei investiții?

Contribuția societății noastre  în realizarea acestor investiții a fost identificarea terenurilor intravilane pentru construcții parcuri fotovoltaice și obținerea tuturor documentațiilor necesare, inclusiv a autorizației de construcție și a avizelor tehnice de racordare. De asemenea, am asigurat lucrările de montaj și realizarea instalațiilor electrice la tot parcul fotovoltaic, precum și realizarea mentenanței pe perioada de garanție.

- Publicitate -

Ce provocări tehnice sau logistice ați întâmpinat pe parcursul implementării acestui proiect și cum le-ați depășit?

În perioada de realizare a parcului fotovoltaic am întâmpinat mai multe probleme tehnice. De exemplu, în etapa de pichetare a picioarelor de mese, au fost câteva zeci de mii de țăruși care au fost bătuți la fiecare picior de masă. Pentru noi a fost o provocare foarte mare, pentru că trebuia realizată o aliniere cu laser și aveam de urmărit și nivelul terenului. Deși au fost întârzieri destul de mici ale furnizorilor de structură metalică, ne-am mobilizat pentru a asigura frontul de lucru pentru angajații implicați în construirea centralei.

Ce capacitate instalată are centrala și ce volum de energie regenerabilă estimează să producă anual?

Economic

Noi taxe pentru români. Cât va costa un colet din China

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare (PNL), a anunțat într-o conferință de presă noi măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Printre acestea se numără și introducerea unei...
- Publicitate -

Capacitatea instalată a centralei fotovoltaice este de 30 MW putere instalată, care poate injecta în rețeaua rațională și 31,82 MW produși de panouri fotovoltaice. Asta înseamnă undeva la aproximativ 45 GW de energie care va fi injectată în rețeaua națională anual.

A fost respectat termenul din contract?

Termenul din contract a fost respectat cu brio, atât din punct de vedere al timpului, cât și din punct de vedere al calității. Termenul de realizare a fost de 13 luni. Noi l-am realizat undeva până 11 luni.

- Publicitate -

Cât de important este acest proiect pentru portofoliul actual al Metchim Green Energy?

Acest proiect este extraordinar de important pentru societatea Metchim Green Energy, având în vedere că a fost una dintre cele mai mari investiții ale grupului Pingao International din China în România. Iar firma chineză a avut niște condiții destul de dure pe care a trebuit să le respectăm.  Beneficiarul Urmet a fost de asemenea mulțumit, mai ales că este unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice realizat până acum în România.

Deși se vorbește de multe investiții în energia regenerabilă, sunt realizate efectiv, și mă refer aici la procese verbale de finalizare a lucrărilor, foarte puține. Privind astfel lucrurile, pot spune că avem un avantaj foarte mare ca și experiență similară pentru lucrările viitoare.

- Publicitate -

Aveți implicare și în mentenanța sau operarea centralei, după finalizarea lucrărilor?

La acest parc fotovoltaic, firma Metchim Green Energy va asigura și mentenanța, mai ales că vorbim de un parc fotovoltaic realizat de noi. De asemenea, construim și stația de înaltă tensiune de 40 MW a grupului URMET, pe același teren, a unui traseu de cablu și pozarea cablului de 110 KW prin sol, pe o lungime de 5 km, cu subtraversare de cale ferată, drum național canale de irigații. Tot noi ne vom ocupa de lucrările în stațiile Enel și cuplarea la rețeaua națională prin sistemul SCADA.

Ce alte proiecte semnificative ați realizat recent în domeniul energiei verzi?

- Publicitate -

Până acum am realizat mai multe proiecte de investiții în energie regenerabilă. Printre acestea se numără parcurile fotovoltaice construite la Mizil, la Grădiștea și Căzănești de 1, respectiv 2 MW. Cred că prin realizarea centralei de la Ștefan cel Mare vom avea acces la investiții importante, alături de partenerii noștri, în toată Europa. Avem puterea de a construi parcuri fotovoltaice de exploatare de mare capacitate în orice colț al lumii.

Care este viziunea Metchim Green Energy pe termen mediu și lung în sectorul energiei regenerabile?

Viziunea societății Metchim Green Energy pe termen mediu și lung în sectorul energiei regenerabile este axată pe stocare. Avem deja mai multe proiecte în derulare, cum ar fi injectarea în rețea din baterii de 22 MW, respectiv 105 MW, în județul Alba. Preconizăm că partenerul nostru, Urmet Italia, va implementa un proiect de stocare de energie cu o capacitate de 120 MW.

- Publicitate -

Plănuiți extinderea implicării în proiecte internaționale sau dezvoltarea unor investiții proprii?

Echipa Metchim Green Energy, prin relațiile de afaceri pe care le are în domeniul energiei regenerabile de peste 20 ani, consideră ca a reușit să realizeze aceste relații de afaceri cu cei mai buni parteneri de pe piață. Avem cei mai buni oameni pentru montarea structurii metalice și a panourilor fotovoltaice de mare capacitate de producție din China și nu numai.

Succes!

Mulțumesc!

VIDEO Discursul lui Sorin Răcășan, cofondatorul Metchim Green Energy la festivitatea de inaugurare a centralei fotovoltaice din Călărași, realizată printr-un partneriat româno-chinezo-italian


Cum arată centrala fotovoltaică de 32 MW în localitatea Ștefan cel Mare din județul Călărași:

FOTO

(P)

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Exclusiv

Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

1
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
Exclusiv

Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

0
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...
Exclusiv

Deportat, umilit de lege. A pierdut 10% din toată pensia pentru CASS

3
Un pensionar din Prahova a trăit un adevărat șoc...
Exclusiv

Stația de epurare a Ploieștiului împute două comune din aval

5
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Coloane de mașini pe Centura Ploieștiului, Comarnic și Bușteni

0
Minivacanța din această săptămână făcut ca traficul să se...
Eveniment

O învățătoare din Lugoj a murit după ce a aflat că își pierde postul

0
O învățătoare în vârstă de 56 de ani, din...
Social

Bănci vandalizate într-un parc de joacă din Câmpina

0
Băncile dintr-un parc de joacă al Câmpinei, abia dat...
Eveniment

Ce poți face în minivacanța de Sfânta Maria în Prahova

0
Calendaristic mai avem două săptămâni de vară. Și în...
Eveniment

DN1A închis vineri în Vălenii de Munte. Rute alternative

0
Traficul rutier va fi închis complet vineri pe DN1A...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

28
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

48
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

11
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Noi taxe pentru români. Cât va costa un colet din China

Marius Nica -
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare (PNL), a anunțat într-o conferință...

Cu cât au crescut prețurile față de salarii într-un an

Corina Matei -
Măsurile fiscale instituite de Guvernul Bolojan își fac deja...

Cum poți afla câți bani ai la Pilonul II de pensii

Ștefan Vlăsceanu -
Pentru a verifica suma acumulată în Pilonul II de...

Facturile de curent, mai mari cu 62%. Inflația a ajuns la 7,84%

Marius Nica -
Institutul Naţional de Statistică (INS) a publicat astăzi informații...
- Publicitate -

Prețurile din piețele din Ploiești după majorarea TVA

Bianca Ionescu -
După 1 august, când TVA-ul la unele produse alimentare...

Danzecris Blejoi, o afacere locală de succes

Observatorul Prahovean -
Pe o piață dominată de multinaționale, o afacere locală,...

Cum rezistă magazinele de cartier luptei cu supermarketurile

Bianca Ionescu -
Într-un oraș unde lanțurile de supermarketuri se extind constant,...

2025 – un an decisiv pentru investițiile din România

Observatorul Prahovean -
Într-un moment în care economia cere adaptare rapidă, eficiență...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean