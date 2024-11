120 de ani de istorie a rafinăriei PETROTEL-LUKOIL SA din Ploiești

Observatorul Prahovean prezintă în cadrul campaniei ”Din Prahova, pentru România!” momentele importante din istoria rafinăriei PETROTEL-LUKOIL SA.

- Publicitate -

Rafinăria PETROTEL-LUKOIL SA s-a înființat în 1904

Ploieștiul este singurul oraș din România care este înconjurat de trei rafinării funcționale. Una dintre cele mai importante dintre acestea este PETROTEL-LUKOIL SA, care a împlinit 120 de ani de funcționare.

Rafinăria PETROTEL — LUKOIL s-a constituit în anul 1904 sub denumirea de RAFINĂRIA ROMÂNO–AMERICANĂ, la inițiativa consorțiului Standard Oil of New Jersey, prin Decizia comercială a Curții de Apel din București.

Un an mai devreme, compania respectivă punea bazele unei firme de exploatare și comert de petrol, cumpărând și concesionând terenuri petrolifere în bazinul Prahova și în Moldova. De altfel, în incinta rafinăriei este deschis și un muzeu, deschis cu ajutorul Arhivelor Naționale ale României, care păstrează documente și obiecte valoroase din toate perioadele de dezvoltare ale unității.

- Publicitate -

1 de 8

Investiții majore în modernizarea capacităților de producție

În anul 1998, rafinăria este preluată de compania Lukoil, care a investit câteva sute de milioane de euro în retehnologizarea unității de producție până în ultimul trimestru al anului 2004, când a avut loc pornirea oficială a RAFINĂRIEI PETROTEL-LUKOIL SA. În urma procesului de modernizare, capacitatea instalată de procesare a ajuns la 2,4 milioane de tone de țiței anual.

Produsele obținute în urma proceselor tehnologice corespund cerințelor pieței interne și externe de carburanți și derivate, în conformitate cu normele europene în vigoare, Euro 6. În acest context trebuie precizat că investițiile în proiectele de modernizare pentru obiectivele tehnologice și în direcția eficienței energetice a rafinăriei, în perioada 2004-2015 însumează aproximativ 570 milioane de dolari.

Bataluri ecologizate mai devreme

Pe lângă modernizarea capacităților de producție, PETROTEL-LUKOIL SA și-a îndeplinit obligațiile privind ecologizarea integrală a batalurilor istorice, la finele anului 2013, cu un an mai devreme față de angajamentele asumate, iar această investiție a depășit 40 de milioane de dolari.

- Publicitate -

De asemenea, PETROTEL-LUKOIL SA a finanțat plantarea unei păduri pe fosta rampă de gunoi a Ploieștiului.

Rafinăria PETROTEL-LUKOIL SA continuă și astăzi procesul său de modernizare, conform celor mai bune practici și recente tehnologii, menținând un înalt nivel profesional al angajaților săi, pentru ca fiecare investiție să se orienteze spre mediul înconjurător.

”Din Prahova, pentru România!”

Acest articol face parte din campania ”Din Prahova, pentru România!” derulată de Observatorul Prahovean, cu ocazia Zilei Naționale a României. Prin acest demers ne propunem să aducem în atenția opiniei publice agenții economici din Prahova, de la antreprenori locali și până la corporații, care susțin comunitatea locală și sunt parte a marii comunități românești!

- Publicitate -

Credem că cei care dau plus valoare mediului economic, generează locuri de muncă și își plătesc taxele și impozitele aici, în Prahova, în beneficiul comunității, merită să fie cunoscuți!