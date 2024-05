Proiectul echipei Liceului Constantin Cantuzino din Băicoi, premiat la Maratonul pentru Educație Antreprenorială

Marele premiu a fost adjudecat de echipa de elevi a Colegiului Național ”Emanuil Gojdu” din Oradea - Publicitate -

50 000 euro reprezintă valoarea totală a premiilor oferite anul acesta liceenilor.

Peste 400 elevi finaliști, membri ai 60 de echipe, au concurat pentru 36 premii în valoare de peste 15.000 euro joi, 23 mai, la marea finală ”Maratonul pentru Educație Antreprenorială” – ediția a II a, cea mai amplă competiție de planuri de afaceri, parte a programului național omonim dedicat liceenilor, inițiat de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) în parteneriat cu Ministerul Educației, Universitatea de Vest din Timișoara, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Asociația Națională a Antreprenorilor.

Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei a fost însuflețită de ovațiile celor 900 de participanți care au reverberat la unison în ritmul bătăilor inimilor tinerilor entuziasmați. Valoarea totală a premiilor oferite anul acesta liceenilor, participanți în cadrul maratonului, a depășit 50.000 euro.

În a doua ediție a Maratonului pentru Educație Antreprenorială, care s-a desfășurat timp de 210 zile, peste 15.000 de elevi din peste 130 de licee, din 40 de localități situate în 20 de județe din țară,: Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Brăila, București, Buzău, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Iași, Neamț, Prahova, Satu Mare, Timiș, Tulcea, au participat cu entuziasm la orele de educație antreprenorială din fiecare județ, finalizate cu competiția care a desemnat cele mai bune planuri de afaceri, cu impact și sustenabile.

Anul acesta au fost implicați peste 150 de antreprenori și tot atâția dascăli din întreaga țară, precum și reprezentanți ai autorităților publice locale. Cea de-a doua ediție a programului ”Maratonul pentru Educație Antreprenorială” a fost coordonată la nivel national de Gianina Ioniță, director executiv al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin.

Marea finală a competiției naționale a fost câștigată de echipa de elevi a Colegiului Național ”Emanuil Gojdu” din Oradea cu proiectul ”Stay Fresh”, prezentat în concurs de liderul echipei George Piț și mentorat de echipa Academia de Business și Leadership Open Tribe.

Echipa formată din Rusu Rebeca, Daria Fologea, Casian Popa au impresionat membrii juriului cu ideea lor de afacere care presupune producția și vânzarea de sucuri naturale de fructe , fresh-uri și shake-uri proteice. Premiul 1 a fost oferit de NESTLE ROMANIA şi a fost înmânat de Silvia STICLEA, Country Manager al Nestlé România.

În clasamentul final, pe locul al doilea s-a clasat proiectul ”Think Box”, care produc jucării educaționale din materiale reciclabile, care îi învață pe copii despre mecanisme și principii fizice prin metode inovative de învățare (experimente și observații fizice și mecanice), creat de elevii Colegiului Național ”Zinca Golescu” din Pitești, prezentat în concurs de liderul echipei, Mateescu Stefan, coordonați de profesorul Anca Bădescu.

Premiul în valoare de 5.000 de lei le-a fost oferit de International Alexander și le-a fost înmânat de Tatian DIACONU.

Locul al treilea a revenit proiectului „Agrifresco”, care presupune producția și comercializarea de legume în sistem ecologic, destinate consumului în stare crudă, pentru persoane fizice sau jurdice din România/ străinătate, la o calitate ridicată, certificate de organele de drept.

Proiectul este realizat de echipa Liceului Tehnologic ”Constantin Cantacuzino“ din Băicoi, având ca lider de echipă pe Nicolae Mara Denisa și profesor coordonator Carmen Petre.

Premiul 3, în valoare de 2.500 de lei, a fost oferit de Moov Leasing fiind înmânat de Bogdan SPEȚEANU fondator MOOV Leasing.

Totodată, echipa Vala Check formată din elevii colegiul I.L. Caragiale Ploieștia obținut Mențiune.

Marea finală a însemnat o pledoarie de idei inovatoare susținută de tinerii aspiranți la statutul de antreprenori, idei care variază de la soluții pentru o alimentație sănătoasă, la utilizarea lânii în scopuri agricole – atât ca material izolant, cât și în industria cosmetică.

De asemenea, un grup de tinere creatoare a impresionat audiența cu un model de afacere pentru upgradarea și personalizarea hainelor, demonstrând o abordare unică și sustenabilă în modă. Evenimentul moderat de Călin IEPURE a fost plin de entuziasm și energie, cu participanți care s-au susținut reciproc și au aplaudat cu fervoare fiecare prezentare timp de 10 ore, creând o atmosferă memorabilă.

Evenimentul a fost deschis de președinta CONAF, Cristina CHIRIAC: „Maratonul pentru Educație Antreprenorială nu este doar un curs intensiv de antreprenoriat, ci unul de responsabilitate. Am demonstrat că, prin loialitate, încredere, curaj și empatie, putem construi un mediu antreprenorial stabil și promițător pentru România. Succesul nostru este o dovadă a puterii românilor de a se coagula în jurul unui ideal comun și de a crea un viitor mai bun pentru generațiile viitoare.

Mulțumesc în primul rând tuturor profesorilor, elevilor și Ministerului Educației care prin semnarea Pactului pentru Educație Antreprenorială are rol de promotor!”

În deschiderea evenimentului audiența a avut privilegiul de a asculta în premieră imnul CONAF compus de talentatul Virgil Ianțu, care a reușit să capteze esența spiritului antreprenorial al confederației patronale.

Selecția proiectelor de afaceri s-a bazat pe criterii precum ideea de afaceri, modalitatea de implementare și rezultatele estimate ale afacerii. Inovația, sustenabilitatea, fezabilitatea, creativitatea, maniera în care a fost descris planul de afaceri au cântărit în punctajul acordat de juriu.

Juriul etapei naționale a fost format din: Fondatoarea Kids in Business – Nicoleta MUNTEANU, Antreprenorul Real Estate & Urban Regeneration – Tatian DIACONU, Fondatoarea Kasper Development – Daniela KASPER, Fondatorul și Președintele Asociației Școlilor Particulare din România – Christian-Eneil COMȘA, Vicepreședintele ASIROM – Paul ZARZĂRĂ, Owner-ul Beautyone Romania – Olimpiu GALANI, Președintele City Grill – Dragoș PETRESCU, CEO-ul Auchan România – Ionuț ARDELEANU, Fondatoarea Molecule-F, Molecule PR și platforma Business Institute for Creative Industries – Mirela BUCOVICEAN, Secretarul General Auchan România – Vitalie NICULIȚĂ, Directoarea Marketing, Comunicare și CSR EDENRED – Lelia MANCAȘ, Owner-ul EM360GROUP – Adrian MĂNIUȚIU, Președintele Crucii Roşii Române – Camelia ȘUCU, Fondatoarea Mara Mura – Daciana SÂRBU, Directorul Executiv al Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) – Alina CREȚU, Fondator și Președinte Adservio – Alexandru HOLICOV, Acționar majoritar Moov Leasing – Bogdan SPEȚEANU, Președinte de Onoare FIHR – Călin ILE, CEO-ul Bucharest Promo Robots – Ana Maria STANCU, Country Director Google România – Ela MORARU, Strategic Partners Lead pe Europa Centrală Microsoft – Alexandru BĂLOI, Fondatoarea ARKEDO – Jacquelin PAVEL, Vicepreședinte pentru dezvoltarea companiei la OMV Petrom Gas & Power – Ionuț Cristian CIUBOTARU, Community Investment specialist ING – Tomina VODARICI, Partenerul fondator & CEO Energynomics – Varinia RADU.

În cadrul festivității de premiere s-au mai acordat 3 premii speciale și 30 mențiuni după cum urmează: 10 menţiuni în valoare de 1.500 lei au fost oferite de ASOCIATIA KASPER DANIELA şi au fost înmânate de Daniela KASPER, fondatoarea și conducătoarea Kasper Development; 9 menţiuni în valoare de 1.500 lei au fost oferite de Tempo Advertising şi au fost înmânate de Catarina VASILE PR specialist; 5 menţiuni în valoare de 1.500 lei au fost oferite de Adservio şi au fost înmânate de Alexandru HOLICOV, CEO-ul Adservio; 3 menţiuni în valoare de 1.500 lei au fost oferite de EDENRED ROMÂNIA şi au fost înmânate de Lelia MANCAŞ, Director de Marketing, Comunicare & CSR; 3 menţiuni în valoare de 1.500 lei au fost oferite de BEAUTY ONE şi au fost înmânate de Olimpiu GALANI, Fondatorul Beauty One; primul premiu special în valoare de 10.000 lei a fost oferit de AUCHAN ROMȂNIA și înmânat de Vitalie Niculiță, Secretar General Auchan România; al doilea premiu special Premiul Influencing Kids in Business a fost înmânat de Nicoleta MUNTEANU, fondatoarea Kids in Business; al treilea premiu special a fost oferit de MOESIS by Angelo fiind înmânat de Florenţa Răducanu, General Manager Argo Security.

”Ne bucurăm să sprijinim prin această inițiativă tineri care s-au remarcat prin inovație, spirit de echipă și curaj, dar și multă pasiune. Acest proiect reușește să ofere antreprenorilor de mâine mentoratul de care au nevoie pentru a se dezvolta atât la nivel personal, cât și profesional. Felicităm organizatorii pentru crearea acestui program, precum și toți participanții care au dovedit că există un potențial enorm de spirit antreprenorial în rândul generațiilor de astăzi. Pentru noi sustenabilitatea unui business este esențială, promovăm o alimentație și un stil de viață sănătoase, de aceea am oferit și un premiu special proiectului Organifera, ce propune o alternativă naturală, bio, care ajută la dezvoltarea plantelor. Susținem cu fiecare ocazie generația tânără, pentru că de educația acesteia depinde viitorul de mâine”, a declarat Ionuț Ardeleanu, Director General Auchan Retail România și jurat în cadrul finalei competiției.

Tânăra audiență a beneficiat de dicursurile inspiraționale ale speakerilor din cadrul panelului vocațional: Dr. Steve Michael – rector si CEO al Universității Internaționale Danubius, Daniela Cireaşă – co-fondatoare al NETSPACE și președinta Asociației Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor.

Programul este susținut de Auchan România (Gold Partner) și Vodafone Business (Brave Partner).

Acest eveniment nu ar fi posibil fără susținerea sponsorilor: Nestle, International Alexander, Moov Leasing, Kasper Development, Adservio, Beauty One, Argo Security, EdenRed, Kids in Business, ToPrintToCut, Euro Insol, Cyclon, Moesis by Angelo, SULTAN, Safety Coffee, TEMPO.

Programul este inițiat ca urmare a acordului de Parteneriat – PACTUL PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ pentru susținerea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor, semnat de CONAF cu Ministerul Educației și Cercetării în anul 2019 și prelungit în anul 2022 pentru încă 4 ani.

MARATONUL pentru EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ este MARCĂ ÎNREGISTRATĂ de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin.