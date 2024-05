Un producător român de înghețată acuză marile lanțurile de supermarketuri: ”M-au scos de la raft, deși am produse bune, ieftine, fără aditivi””

Irina Filip a construit o fabrică de înghețată în comuna Nanov din Teleorman și, după ce a reușit să intre în zece lanțuri de supermarketuri, s-a trezit că afacerea ei este blocată la vânzare.

„Noi am ridicat, cu eforturi greu de imaginat, o fabrică modernă de înghețată, în Teleorman, un județ despre care știți ce spune toată lumea. Am dorit și am reușit să produc în această fabrică, un desert industrial de cea mai înaltă calitate. E fabricat exclusiv din ingrediente naturale, cu lapte proaspăt și fără niciun aditiv. Iar consumatorii chiar îl apreciază”, a declarat Irina Filip pentru Hotnews.

Înghețata se vinde sub brandul Cremola și are prețuri mai mici decât multe sortimente ale unor mărci internaționale.

După o perioadă în care a reușit să-și vândă înghețata prin marile lanțuri de supermarketuri, 7 companii de retail, dintre cele 10 care constituie, practic, întregul comerț modern din România, au scos-o din piață.

Potrivit sursei citate, proprietarul Cream Land a dezvăluit motivele pentru care s-a întâmplat acest lucru:

Reteaua Profi și-a deschis platforme logistice la sfârșitul lui 2020, însă refuză sistematic listarea produselor noastre, în ciuda calității net superioare si a preturilor mai accesibile decât ale altor produse din aceeași categorie alimentara pe care le comercializeaza.

Rețeaua CARREFOUR: au listat produsele noastre într-un numar limitat de magazine, pe care nici noi nu îl știam (intrucat au refuzat sa ni-l comunice) si au denuntat unilateral contractul in anul 2022,cu exact o zi inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 81/2022.

Rețeaua KAUFLAND: a comercializat produsele noastre din anul 2020 si pana in 2023, a refuzat in permanenta comunicarea fireasca (privind stocurile sau rulajele) intre retailer si furnizor, iar la inceputul acestui an a recurs la delistarea produselor noastre fără nicio justificare comerciala, invocand o lege (Legea 81/2022) pe care de fapt, o incalca;

Rețeaua PENNY: dupa 3 ani de refuzuri fara niciun argument comercial, a acceptat sa listeze in 2023 un singur produs Cremola, pretinzand ca vrea sa ii testeze vandabilitatea. Ulterior a recurs la aceeasi practică de delistare abuzivă și nelegală a produsului, a refuzat să furnizeze informații concrete și date concludente privind nivelul vânzărilor produsului CREMOLA în magazinele Penny, în contextul în care am transmis în repetate rânduri dovezi ce atestă lipsa produselor de pe rafturile magazinelor din rețeaua Penny exact în perioada în care reprezentanţii rețelei „evaluau” vandabilitatea acestuia;

Rețeaua AUCHAN: a listat produsele noastre în primăvara anului 2019 în 18 hypermarketuri (din 33), am colaborat având această prezență incompletă, vreme de patru luni, dar după ce i-am notificat în mod repetat cu privire la condițiile neconforme de temperatură din mai multe magazine, condiții care deteriorau textura produselor, au oprit comenzile în loc să remedieze problema.

Rețeaua METRO: a listat produsele noastre într-un singur magazin (din cele 32) și refuză extinderea în toată rețeaua, pe motiv că produsele noastre, fiind de o calitate înaltă, ar fi produse „de nișa”.