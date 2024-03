Cea mai veche uzină din România a fost vândută. Cine este cumpărătorul-surpriză

Cea mai veche uzină din România, înființată acum 253 de ani, a fost vândută. Este vorba de Uzina Constructoare de Mașini (UCM) Reșița, o companie producătoare de utilaje grele.

Potrivit wikipedia, istoria companiei începe în anul 1771, când au fost înființate Uzinele din Reșița, pentru producerea și prelucrarea metalului. Uzina are un istoric comun cu Combinatul Siderurgic Reșița de care s-a divizat in 1962.

De-a lungul istoriei sale, compania a produs o mare varietate de produse: locomotive cu aburi, motoare și generatoare electrice, macarale, utilaje petroliere, armament, compresoare de aer, turbine cu abur, reactoare, motoare diesel, boghiuri de locomotive, turbine hidraulice, poduri metalice și echipament metalurgic.

În prezent compania produce: hidroagregate, turbine și generatoare, echipamente hidromecanice, servomotoare hidraulice mari și vane, mașini electrice, piese de schimb pentru motoare diesel, cuzineți, piese turnate, piese forjate și structuri sudate.

Cumpărătorul fabricii este Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L., societate ce are ca asociat unic Hidroelectrica S.A, compania de stat care produce energie electrică din resurse regenerabile.

Prețul tranzacției a fost de aproape 68 de milioane de lei.

Comunicatul Hidroelectrica:

Luni, 11 martie 2024, la sediul Hidroelectrica din Bucuresti, a fost semnat Contractul de Vanzare a afacerii UCM Resita S.A. catre Uzina de Constructii Masini Hidroenergetice S.R.L., societate ce are ca asociat unic compania Hidroelectrica S.A. Documentul este actul final al tranzactiei si atesta indeplinirea tuturor conditiilor de catre parti, precum si plata pretului de catre cumparator, respectiv suma de 67.879.000 de lei.

Tranzactia privind ”preluarea afacerii de fabricare si comercializare de hidroagregate si echipamente auxiliare, precum si de prestare a serviciilor de reabilitare, imbunatatire specializata si asistenta tehnica in domeniu energetic, aferente platformei ABC si partial a platformei Calnicel”, detinute de UCM Resita S.A. reprezinta un pas semnificativ in consolidarea pozitiei de lider a Hidroelectrica pe piata hidroenergetica, obiectivul principal fiind eficientizarea operationala.

Prin finalizarea tranzactiei, Uzina de Constructii Masini Hidroenergetice S.R.L. dobandeste toate activele, know-how-ul, contractele in derulare, brevetele si licentele necesare continuarii prestarii serviciilor de fabricare, reabilitare si imbunatatire a hidroagregatelor si echipamentelor auxiliare. Acest portofoliu, unic in aceasta parte a Europei, este consolidat de experienta a aproximativ 450 de salariati, specializati in productia si intretinerea echipamentelor hidroenergetice.

„Semnarea acestui contract reprezinta un moment extrem de important pentru Hidroelectrica, un pas strategic nu doar pentru noi, ci si pentru hidroenergetica romaneasca. Suntem focusati pe ceea ce avem de facut in continuare, pe consolidarea si capitalizarea unitatii pe care am preluat-o astazi si pe integrarea acesteia cu Hidroserv, astfel incat sa crestem semnificativ valoarea ambelor active. Vrem sa valorificam la maximum potentialul, sa aducem plus-valoare, performanta si competitivitate. Practic, prin aceasta achizitie, Hidroelectrica isi consolideaza capacitatile tehnologice si, ceea ce este si mai important, se pregateste sa raspunda provocarilor viitoare ale industriei.

Suntem siguri ca Uzina de Constructii Masini Hidroenergetice S.R.L. impartaseste viziunea noastra si suntem increzatori ca aceasta tranzactie va contribui la consolidarea pozitiva a industriei si va aduce beneficii semnificative pentru Hidroelectrica.

Ne asumam continuarea traditiei de excelenta a UCM Resita S.A. – cea mai veche unitate industriala din tara noastra, si producatorul a peste 80% dintre echipamentele instalate in hidrocentralele din protofoliul Hidroelectrica. Cunoastem foarte bine si importanta acestei unitati si pentru comunitatea locala din Resita si vrem sa construim impreuna o noua etapa de succes in domeniul hidroenergetic ” – a declarat Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica.

Hidroelectrica este cel mai mare producator de energie verde din Romania si furnizeaza servicii tehnologice esentiale pentru Sistemul Energetic National. Compania opereaza 187 centrale cu o capacitate hidroenergetica de 6,3 GW si detine un parc eolian la Crucea, cu o putere instalata de 108 MW. In plus, Hidroelectrica se plaseaza in topul furnizorilor de energie din tara noastra, cu un portofoliu de cca. 600 mii de locuri de consum.