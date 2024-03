Continuăm proiectul ”Casa Nouă”, cu scopul de a vă oferi informații utile și verificate despre cumpărarea unei locuințe. Astăzi, publicăm o serie de sfaturi utile pentru cei care doresc să-și cumpere un apartament sau o casă prin credit ipotecar.

- Publicitate -

La ce să fii atent când faci un credit ipotecar pentru cumpărarea unei locuințe:

1 La rata pe care o vei plăti – este ideal ca acesta să nu depășească 30% din bugetul lunar al solicitantului

2. La avans – va fi minim: 25% din valoarea investiției, dacă ai în proprietate o locuință, 15% din valoarea investiției, dacă nu ai în proprietate o locuință și 0% avans credit ipotecar în cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite ipotecare/imobiliare, aflate în derulare.

3. La tipul de dobândă : fixă sau variabilă.

Dobândă fixă este cea care nu se schimbă pe toată durata împrumutului și rămâne ”bătută în cuie”. De obicei, la creditele pe termen lung ipotecar/imobiliar nu există dobândă fixă pe toată perioada creditului. Se aplică dobândă mixtă – inițial fixă, după care devine variabilă. În general, dobânda fixă este mai mare decât dobânda variabilă, dar dacă urmărești piața din ultimii ani observi că aceasta este mult mai avantajoasă, blocând costurile creditului pentru primii 4-5 ani.

Dobândă variabilă este formată din două părți: marja băncii (fixă) și un indice de referință (variabil, care se modifică). La dobânda variabilă, marja fixă a băncii este trecută în contract și nu se modifică pe toată perioada creditului.

- Publicitate -

Indicele de referință se modifică, fiindcă ține cont de costul cu care băncile atrag bani una de la cealaltă. În funcție de moneda în care se acordă creditul, acești indici bancari pot fi: EURIBOR (la creditele în euro), LIBOR (la creditele în franci elvețieni și dolari), iar pentru creditele în lei avem doi indici: ROBOR și IRCC.

E ideal să urmărești instituția bancară care are perioada de dobândă fixă cea mai lungă sau să prinzi o promoție care să acorde dabânzi promoționale.

4. Modalitatea de rambursare a creditului. Poate fi o rambursare în rate lunare egale sau rate lunare descrescătoare (rate de capital egale și dobândă la sold)

- Publicitate -

5. Comisionul de analiză dosar de credit. Unele bănci îl aplică, altele nu. Nu are un impact prea mare asupra costului total al creditului, pentru că este aplicat o singură dată, în sumă fixă, dar atenție! Unele bănci îl aplică după aprobarea creditului, iar altele la depunerea dosarului. În cazul în care creditul este respins sunt niște bani pierduți.

6. Comisionul de acordare a creditului. Acesta se plătește o singură data, la acordarea creditului. Poate fi în sumă fixă sau procent din suma împrumutată (soldul creditului) și aceasta este considerată o clauză abuzivă.

7. Comisionul de administrare a creditului. Mare atenție să fie o valoare fixă și nu procent din suma împrumutată! Dacă este procent din suma împrumutată este o dobandă mascată și implicit o clauză abuzivă a contractului. Se câștigă ușor în instanță procesele în care comisionul de administrare este procentual.

- Publicitate -

8. Comisionul de plată anticipată. Dacă acesta există, este o clauză abuzivă potrivit OUG52/2016, o ordonanță mai puțin cunoscută. Aceasta prevede: “(1) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiţionat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit număr de rate. (2) În cazul rambursării anticipate parţiale, consumatorul are dreptul să aleagă între: a) menţinerea valorii ratei lunare şi diminuarea perioadei de creditare iniţiale; b) diminuarea valorii ratei lunare şi menţinerea perioadei de creditare iniţiale; c) diminuarea valorii ratei lunare şi diminuarea perioadei de creditare iniţiale. (3) Creditorul nu are dreptul să aplice penalizări, să perceapă compensaţie sau orice alte costuri de la consumator în cazul rambursării anticipate”.

9. Costul de evaluare a imobilului. La unele bănci îl plătește solicitantul creditului, la altele îl acoperă banca. Costă aproximativ 1000 lei.

10. Asigurările atașate creditului (viață, credit, imobil, somaj). La unele bănci sunt plătite de solicitantul creditului, la altele sunt aparent gratuite (incluse deja în costul creditului). Fiecare bancă are tipul ei de asigurări, dar cu siguranță toate au obligatoriu asigurarea imobilului cu cesiune în favoarea băncii.

- Publicitate -

11. Costurile notariale. La unele bănci le plătește solicitantul creditului, la altele sunt acoperite de bancă.

12. Costurile post semnare. De exemplu, taxa de înscriere a ipotecilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. La unele bănci o plătește solicitantul creditului, la altele este acoperite de bancă.

Așadar, dacă intenționați să cumpărați o locuință prin credit ipotecar, sfatul nostru este să o faceți după ce v-ați asigurat că semnați contractul cunoscând toate costurile și să evitați să dați curs ofertelor care au prețuri mult sub media pieței. De obicei, nu sunt sustenabile.

- Publicitate -

Acest articol este susținut de Grădinile MRS, Feruccio Tower, Bucegi12 Central Residence și Up Town Florilor.