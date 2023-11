”Nu există dublu standard între berea produsă la Ploiești și cea din alte țări europene!” Interviu cu Iulius Chiriac – Supply Chain Director Bergenbier S.A

Observatorul Prahovean publică un interviu cu Iulius Chiriac – Supply Chain Director, Bergenbier S.A., despre fabrica de la Ploiești. Acesta dă asigurări că sunt respectate cu strictețe standardele de calitate și are un mesaj interesant pentru cititori: ”le recomand un consum responsabil de alcool Prietenii știu de ce!”

Reporter: Care a fost prima impresie când ați preluat conducerea fabricii de la Ploiești? Cum vi s-a părut orașul? Oamenii? Comunitatea?

Iulius Chiriac: Am avut ocazia, până la preluarea conducerii fabricii din Ploiești, să interacționez de nenumărate ori cu tot ce înseamnă acest oraș și, în special, cu oamenii de aici. Mereu a fost o plăcere să văd cât de strânsă este comunitatea și ce spirit de prietenie are orașul. Cu fiecare interacțiune mi s-a format convingerea că Ploieștiul este un oraș cu totul deosebit! În primul rând, are o poziționare geografică favorabilă, fiind un puternic centru industrial al României. Apoi, oamenii sunt extrem de muncitori și mândri că fac parte din această comunitate. Am cunoscut aici experți de la care învăț constant, oameni serioși, dedicați, gata să ajute în orice moment comunitatea. Deși sunt un bucureștean adoptat, ca mulți alții de fapt, Ploiești este locul unde vin zi de zi cu drag, nu doar pentru că aici este fabrica Bergenbier S.A., ci pentru că este un loc unde sunt primit cu căldură.

Reporter: Ce atuuri are fabrica de la Ploiești față de alte unități de producție din țară ale concurenților?

Iulius Chiriac: Fabrica Bergenbier S.A. din Ploiești este una cu tradiție pentru Ploiești. Suntem aici de când am înființat compania, în 1994. De la prima marcă produsă, brandul motor al prieteniei Bergenbier, până la cele cunoscute pe plan internațional ca Staropramen, Beck’s, Stella Artois, fabrica noastră rămâne una cu tradiție pentru această zonă. Poziționarea, așa cum spuneam anterior, este de asemenea un atuu. Cred că principalul avantaj al nostru este faptul că avem una dintre cele mai mari unități de producție din România, iar toate operațiunile se desfășoară într-un singur loc. Apoi, desigur, investițiile constante pe care le facem au ridicat fabrica la standardele înalte, în ceea ce privește producția, ambalarea, depozitarea berilor din portofoliul nostru. Un alt mare atuu pe care noi îl avem sunt oamenii. Colegii noștri sunt experți în ariile lor profesionale, oameni cu experiență și cunoștințe prețioase pentru industria în care activăm. Mă bucur să îi am aproape și să învățăm zilnic unii de la alții.

Reporter: La Ploiești se produc atât brandurile locale de bere, cât și beri germane, belgiene sau cehești. Calitatea acestora din urmă este identică de exemplu, cu cele din țările de origine?

Iulius Chiriac: Calitatea produselor este prioritatea constantă pentru noi ca producători și aș vrea să subliniez că nu există compromis în această direcție! Indiferent că vorbim de branduri locale sau internaționale, de faptul că le producem aici sau sunt produse în alte tari, standardele de calitate sunt aceleași! Și chiar la un nivel înalt de exigență. De exemplu, am fost primul producător de bere din Europa de Est care a primit licență de a produce Beck’s, iar anul acesta am împlinit 20 de ani de când respectăm legea purității germane și punem pe piață acest brand atât de iubit în România. Aceleași standarde se aplică pentru absolut fiecare bere care iese de pe poarta fabricii Bergenbier S.A. din Ploiești. Prin urmare, nu exista nicio diferență din punct de vedere calitate între ceea ce producem noi aici și produsele similare din țările de origine.

Reporter: În afară de ingredientele naturale (apă, malț, hamei, drojdie) în fabrica de la Ploiești se folosesc și altele pentru a grăbi procesul de fermentație?

Iulius Chiriac: Ingredientele pe care noi le folosim în procesul de fabricație sunt menționate și detaliate pe eticheta fiecărui produs. Fiecare bere are o anumită rețetă și un anumit proces de producție, iar noi deținem echipamente de ultimă generație care permit controlul și monitorizarea întregului proces tehnologic. Nu sunt alte elemente care să influențeze sau să grăbeasca diferite etape din lanț.

Reporter: Cât de mult au prins la consumatori sortimentele de bere precum cea fără alcool sau combinația de bere și suc de fructe? Veți mai lansa și alte produse în viitorul apropiat?

Iulius Chiriac: Segmentul berilor fără alcool este pe un trend ascendent în piața berii, iar acest lucru ne bucură. Parte din pilonul de consum responsabil este diversificarea portofoliului non-alcoolic pentru a oferi cât mai multe variante consumatorilor. Dacă ne referim la performanța acestor sortimente din portofoliul nostru, pot spune că ele sunt în linie cu așteptările, având în vedere și faptul că segmentul acesta de consumatori este mult mai redus față de cel al berilor cu alcool. Specific, brandul cel mai nou din portofoliu – Fresh 0.0% – a venit cu surprize plăcute pentru noi și cu perspective încurajatoare pentru anii următori. Legat de lansările următorilor ani, nu vă pot detalia prea mult, dar vă pot asigura faptul că, fiind o companie focusată pe inovație, vom fi activi din acest punct de vedere.

Reporter: Se tot vorbește în spațiul public despre reducerea impactului unei activități economice asupra mediului. Cum stă din acest punct de vedere fabrica Bergenbier de la Ploiești? Ce se întâmplă, de exemplu, cu reziduurile post-producție?

Iulius Chiriac: În ceea ce privește operațiunile desfășurate la fabrica din Ploiești, depunem eforturi susținute pentru a minimiza amprenta de carbon. Programul World Class Supply Chain 2.0 a fost introdus încă din 2019 pentru a reduce impactul nostru asupra mediului în timpul producției de bere. Rezultatele obținute sunt tangibile și durabile. Comparativ cu anul precedent, în 2022 am înregistrat o scădere de 8,6% a consumului de apă, o reducere de 6,8% a consumului de energie electrică și o diminuare de 4% a emisiilor de CO2. Mai mult, toată energia electrică pe care o achiziționăm este provenită din surse regenerabile. Am menționat anterior că am redus greutatea ambalajelor din PET, iar estimările noastre indică faptul că am contribuit la piață cu aproximativ 1.000 de tone mai puțin plastic.

Aceste rezultate concrete au fost obținute prin aplicarea consecventă a unei strategii bine conturate și prin implicarea susținută a întregii echipe. Nu în ultimul rând, este important să subliniem faptul că aceste îmbunătățiri au fost realizate cu costuri semnificativ mai ridicate, dar acestea sunt acceptate ca parte a angajamentului nostru față de sustenabilitate.

Legat de reziduurile post-producție, vă pot spune ca ele sunt integral selectate, colectate și reciclate. Mai mult decât atât, niciun deșeu al fabricii noastre nu ajunge la groapa de gunoi!

Reporter: Ce campanii de acest tip a derulat în ultimii ani Bergenbier în comunitatea locală?

Iulius Chiriac: Anul trecut am lansat platforma de sustenabilitate ’prieteniresponsabili.ro’, acolo unde am detaliat pilonii acestei direcții: oamenii, mediul și consumul responsabil de alcool. Ne-am dorit să construim și un proiect pentru comunitatea din Ploiești, așa că am donat Primăriei 5 senzori de aer alături de partenerul nostru Airly, prin care se monitorizează calitatea aerului în zonele verzi din Ploiești. De asemenea, an de an curătăm zone din apropierea municipiului, le ecologizăm alături de colegii noștri din fabrică și sediul central. Desigur, ne uităm la noi proiecte pe care le putem face pentru comunitatea locală.

Reporter: Ce mesaj le transmiteți băutorilor de bere din Ploiești?

Iulius Chiriac: Atât consumatorilor de bere din Ploiesti, cât și celor din intreaga țară, le recomand, în primul rând, un consum responsabil de alcool! Iar sub umbrela acestui consum responsabil, sa încerce cât mai multe din mărcile noastre și să aibă încredere în tot ceea ce facem – fie că vorbim de Bergenbier ca producător, fie că vorbim de Bergenbier ca angajator, fie că vorbim de Bergenbier ca parte a comunității locale. Prietenii stiu de ce!

