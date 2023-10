Enel amendată cu peste 10 milioane de euro de ANPC după ce a emis facturi mai mari românilor. Reacția companiei

Pentru că a facturat consumul clienților la un preț mai mare decât cel stabilit prin lege, Enel a fost amendat cu 1% din cifra de afaceri, adică 52 de milioane de lei (peste 10 milioane de euro). 44.000 de consumatori casnici români au fost afectați direct de calculul defectuos al facturilor.

În urma acțiunii de control desfășurate la jumătatea lunii septembrie de comisarii ANPC, s-au constatat următoarele aspecte:

– facturarea consumului lunar al energiei electrice din luna februarie 2023 nu se realizează conform legislației în vigoare, la un preț final al energiei electrice de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul lunar este cuprins între 93 kWh – 100 kWh, ci la un preț final al energiei electrice mai mare de 0,80 lei/kWh;

-facturarea consumului lunar al energiei electrice în cursul anului 2023 nu se realizează conform legislației în vigoare, pentru consumurile lunare cuprinse între 255,01 kWh și 300 kWh, pentru care primii 255 kWh trebuie facturați la un preț final al energiei electrice de maximum 0,80 lei/kWh, TVA inclus, iar consumul care depăşeşte 255 kWh trebuie facturat la prețul de 1,30 lei/kWh, TVA inclus;

– facturarea consumului lunar al energiei electrice în cursul anului 2023 nu se realizează conform legislației în vigoare, pentru consumurile lunare cuprinse între 100,01 kWh și 255 kWh, care trebuie facturați in integralitate la un preț final al energiei electrice de maximum 0,80 lei/kWh;

Modalitatea de facturare a fost folosită în cadrul facturilor emise aferente consumului de energie electrică începând cu data de 01.01.2023 și este în vigoare şi în prezent, explică reprezentanții ANPC într-un comunicat.

Enel, amendat de ANPC cu 1% din cifra de afaceri

Potrivit ANPC, având în vedere circumstanțele agravante regăsite în timpul acțiunii de control și faptul că operatorul economic nu a efectuat niciun demers în favoarea consumatorilor, se impune sancționarea companiei Enel Energie SA, conform prevederilor art. 16, alin (1) din OUG 27/2022, privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale, în perioada 1.04.2022-31.03.2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, amendă contravențională de 1% din cifra de afaceri anuală a operatorului economic, din anul financiar anterior sancționării, respectiv 52.019.254,19 lei (10.403.850,83 euro).

„Precizăm totodată faptul că OUG nr.27/2022, nu prevede sancțiuni contravenționale complementare, motiv pentru care odată cu amenda aplicată nu se poate dispune o măsură de restituire a sumelor încasate fără temei legal de către operatorul economic.

Toți consumatorii cărora le-a fost majorat tariful trebuie să se adreseze direct operatorului economic pentru restituirea diferențelor”, se mai arată în comunicat, conform hotnews.

Reacţia ENEL la amenda de zece milioane de euro dată de ANPC

După ce a fost amendată de ANPC pentru facturi calculate cu un preţ mai mare decât cel plafonat, compania Enel se apără şi spune că lacunele legislative sunt de vină.

Enel Energie nu a primit până în prezent decizia de sancționare, urmând ca, după ce va intra în posesia acesteia, să urmeze căile legale de contestare, anunţă compania după ce ANPC a anunţat că a sancționat Enel Energie cu amendă contravențională de 10,4 milioane de euro.

În replică la acuzațiile aduse de ANPC, care a amendat compania pentru prețuri mai mari decât cele stabilite prin lege, Enel Energie spune că legislația din domeniu, deși a fost schimbată de 20 de ori în ultimii doi ani, nu acoperă toate situațiile apărute în activitatea de furnizare.

De asemenea, compania acuză instituțiile statului de incoerență, precizând că ANRE, reglementatorul din domeniu, nu a sesizat vreo încălcare a legii.

Reprezentanții Enel Energie susţin că au fost informați de către ANPC asupra faptului că Autoritatea a primit un număr de 4 sesizări.

„Astfel, pentru clienții care au o citire sau autocitire a indexului în interiorul perioadei de facturare, pentru a determina consumul total se utilizează, conform prevederilor legale actuale, o medie zilnică de consum pentru perioada pentru care nu există citire. În cazul lunii februarie, care are un număr redus de zile, această medie este mai mare decât în cazul celorlalte luni, astfel că, pentru un număr extrem de redus de clienți, acest lucru a dus la trecerea în tranșa de consum următoare. În cazul multor sesizări în care existau dubii privind indexul, am stornat facturile și am aplicat prevederile favorabile clienților.

Aceste situații, deși cu frecvență deosebit de redusă, au apărut ca urmare a aplicării reglementărilor legale, iar instituțiile relevante din domeniul nostru de activitate nu au sesizat vreun aspect care să contravină acestora.

Diverse instituții ale statului au interpretări diferite ale legislației

Cu regret constatăm că diverse instituții ale statului au interpretări diferite ale legislației și celorlalte prevederi aplicabile în domeniul energiei și nu ajung să coreleze activitățile lor, pentru a oferi claritate atât clienților, cât și companiilor din domeniu”, explică Enel.

„Ne menținem angajamentul de a participa la toate consultările la care vom fi invitați, cu toate instituțiile relevante, pentru a obține coerență în aplicarea prevederilor legislative în continuă schimbare, pentru a asigura o relație corectă și transparentă cu clienții noștri. Contăm pe aceeași deschidere din partea partenerilor noștri instituționali, despre care considerăm că au aceleași obiective în vederea protejării clienților și ne rezervăm dreptul de a ne apăra, în sistemul juridic, de orice interpretare abuzivă a prevederilor legale”, au mai precizat responsabilii companiei de utilități.