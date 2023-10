Interviu cu Zsombor Bűkfeyes-Rákossy, manager Goodwill Consulting: Goodwill este soluția pentru antreprenorii care caută finanțare nerambursabilă pentru afacerile lor

Compania Goodwill Consulting reprezintă soluția pe care poate mulți antreprenori o caută pentru a primi ajutorul de care au nevoie în accesarea de fonduri nerambursabile pentru afacerile lor.

Programul Sprijin pentru IMM-uri – Regiunea Sud-Muntenia oferă o finanțare de minimum 300.000 euro și maximum 3.000.000 euro, fonduri cu care afacerea unui antreprenor poate susține investițiile ce îi vor asigura creșterea.

Pe piață, compania Goodwill Consulting a fost prima care a lansat conceptul pachetelor pentru dezvoltarea afacerilor – pachete care au evoluat și s-au diversificat de-a lungul anilor, de la fonduri nerambursabile până la pachete integrate care pot include proiectare, soluții energie regenerabilă, consultanță în achiziții publice, obținere credite bancare și non-bancare, intermediere cu fondurile de investiții, analize de piață și analize financiare, internaționalizarea afacerii în Ungaria, iar din 2020 automatizarea proceselor prin roboți UiPath.

Pentru a ajunge mai ușor la antreprenorii din regiunea Sud-Muntenia, reprezentanții companiei au susținut o conferință cu și pentru antreprenorii din zonă unde, cei prezenți au putut să discute în raport de 1:1 cu consultanții Goodwill și să adreseze întrebări punctuale speakerilor la eveniment, care au fost atât din partea comaniei de consultanță cât și din partea partenerilor acesteia, Raiffeisen Bank.

În cadrul conferinței speakerii au răspuns la întrebări adresate de către cei prezenți la eveniment, antreprenori din regiunea Sud-Muntenia, fiecare cu propria afacere și cu propriile probleme.

Pe tot parcursul conferinței consultanții au dat răspunsuri punctuale și la obiect la problemele și situațiile diverse pe care antreprenorii le-au adus în discuție, ceea ce, la finalul evenimentului i-au făcut pe cei prezenți în sală, care la rândul lor aveau companii de consultanță, să exclame: „Bune sfaturi! Noi le dăm pe bani!”

Observatorul Prahovean: Cum puteți ajuta antreprenorii? De ce ar trebui să apeleze antreprenorii la consultanța oferită de Goodwill?

„În primul rând pentru informare. Începem cu o identificare de nevoi. Noi ascultăm și ei (clienții – n.r.) ne spun nevoile și planurile lor. Toate acestea se întâmplă într-o primă ședință de consultanță gratuită și în Ploiești chiar avem un birou de informare pe strada Nicolae Simache nr. 4.

Începem cu o analiză de nevoi și apoi putem să venim cu soluții pentru o parte din aceste nevoi. În cazul în care este un plan complex, cu mai multe proiecte, pentru unele avem soluții, pentru altele poate nu, dar se poate să avem pentru tot planul.

Urmează partea de informare în care noi explicăm toate programele mai detaliat, moment în care intrăm în toate amănuntele, toate pericolele, toate asumările, toate criteriile de punctaj și începem un dialog constant în care începem să facem o schiță de proiect.

În momentul în care avem o schiță de proiect și stabilim că solicitantul este eligibil, adică se califică pe program pentru a cere finanțare, mergem pe partea de a analiza șansele. Șansele de a obține finanțarea nu sunt același lucru cu a fi eligibil, adică pot să fiu eligibil, dar să fiu fără șanse.

De exemplu, o situație pe modernizare, unde, pe piață se zice că este o finanțare de 100%. În fapt finanțarea nu este de 100% deoarece criteriul de selecție este atât de așa natură încât premiază solicitanții care cer mai puțin pe megawatt. Și atunci, dacă eu merg pe solicitare de 100%, eu poate sunt ultimul pe piață și nu mai prind buget.

Sunt multe variante. Fiecare program cu regulile lui. Am stabilit și punctajul pentru și ajungem la concluzia comună că suntem în dialog și că sunt șanse reale de a intra la finanțare. Și atunci antreprenorul decide dacă și câte proiecte vrea, de exemplu consideră că are nevoie și de roboți software și de panouri fotovoltaice (adică vrea să apeleze și la programul Goodwill Energy – firma din grupul Goodwill care se oferă soluții pentru surse de energie regenerabilă și la Goodroid – firma din grupul Goodwill care oferă serviciul integrat de analiză de procese și automatizare robotizată Goodroid, Robotic Process Automation (RPA) by UiPath. Soluțiile RPA asigură o funcționare mai rapidă, mai economică și mai eficientă a activității unei firme prin înlocuirea sarcinilor repetitive ale angajaților, cum ar fi recepția de marfă, emiterea de facturi sau centralizarea de pontaje.).

La final compania Goodwill Consulting vine cu o ofertă, și această ofertă este una transparentă și personalizată. Aceasta înseamnă că nu există costuri ascunse, clientul nu se trezește peste o săptămână că mai are de plătit ceva, și peste o lună încă ceva.

Pe de altă parte personalizarea înseamnă că oferta este personalizată pe nevoi. Adică, de exemplu, dacă aplicantul construiește și are nevoie de proiectant, are nevoie de consultant și are nevoie de fotovoltaice, venim cu acest pachet. Dacă are nevoie doar de achiziție simplă și își face un proiect în care nevoie doar de un buldoexcavator, rămânem doar pe bucățica aceea.

În acest moment antreprenorul poate să ia o decizie destul de bine cântărită dacă poate să ducă la bun sfârșit un proiect, dacă merită, dacă proiectul este viabil.

În concluzie, abordarea „sănătoasă” a proiectului este principalul ajutor pe care compania îl oferă clienților.

Faptul că Goodwill Consulting este o companie foarte bine poziționată pe piața de afaceri din România de aproximativ 15 ani de zile, este dovedit și de numărul mare de antreprenori care sunt ajutați să obțină finanțările de care au nevoie pentru afacerile lor. „Lunar discutăm, (la nivel național – n.r.), cu un număr de aproximativ 3.000 de antreprenori iar proiecte de succes avem peste 2.500. În România am atras aproape jumătate de miliard de euro…”, spune Zsombor Bűkfeyes-Rákossy.

Ce trebuie să știe un antreprenor care vrea să se orienteze spre consultanța oferită de Goodwill Consulting?

Observatorul Prahovean: Plastic, compania de consultanță învață un antreprenor „să meargă”. Bun, l-ați învățat să meargă, când îi dați drumul? Cât durează colaborarea dintre antreprenor și companie?

„Păi nu prea îi dăm drumul… Mie îmi place să le spun clienților și beneficiarilor că tocmai am sărbătorit 15 ani de activitate, dar noi avem contract de 7 ani. Ce presupune un contract de 7 ani?

Presupune monitorizare constantă pe tot ce înseamnă fonduri nerambursabile și număr nelimitat de proiecte, câte poate duce o firmă sau un grup de firme.

Dacă depunem proiectul în ultimul an, în anul 7, și implementarea mai durează 3 ani, timp în care încă suntem împreună, îi ajutăm cu implementarea, cu achizițiile, și, să zicem, cu durabilitatea încă 5, iată că s-au făcut încă 15. Și, cumva, promisiunea noastră este că suntem prezenți azi, de 15 ani în piață, dar mai suntem încă 15, dacă aleg contractul de 7 ani.

Deci este o relație de minim 7-8 ani”, concluzionează Zsombor.

Observatorul Prahovean: Cât costă consultanța? Știu că diferă dar să estimăm între un minim și un maxim…

„Noi lucrăm cu oferte personalizate, cu oferte transparente și, în funcție de complexitatea proiectului, sau de numărul acestora, putem să mergem pe variantă unică, sau pe variante complexe.

Partea bună este că majoritatea programelor de finanțare permit decontarea acestor cheltuieli”, mai spune managerul.

„Acum este o perioadă foarte aglomerată, mai ales pe Prahova pentru că se termină ciclul anterior de finanțare, 2014-2020 și, la 31 decembrie, trebuie să se termine toate implementările care sunt pe acest ciclu anterior”, mai dezvăluie acesta.

Proiecte de succes ale companiei Goodwill Consulting

Printre proiectele de succes pe care compania Goodwill le-a desfășurat în regiunea Sud-Muntenia se numără firma LENOX PROD, care are ca domeniu de activitate fabricarea încălțămintei, unde s-au accesat fonduri în valoare de 3.838.037,77 lei prin Programul Operațional Regional 2.2, pentru creșterea capacității de producție prin achiziționarea de echipamente tehnologice.

Un alt proiect de succes a fost cel al firmei ZED WEB SOLUTION, cu obiect de activitate fabricarea jocurilor și a jucăriilor, a cărui valoare a fost de 1,329,375.18 lei. Fondurile au fost accesate prin Programul Operațional Regional 2.1 iar suma accesată a fost destinată inovării produselor și a proceselor societății prin achiziționarea de echipamente și utilaje specializate.

Un al treilea exemplu de proiect de succes a fost cel al societății PETRO STEDESA, care activează în domeniul comerțului cu ridicata al produselor chimice. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.726.913,12 lei, bani care au fost accesați prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”. Finanțarea s-a făcut pentru dezvoltarea societăţii prin construcţia unei hale de producţie şi dotarea cu utilaje inovative.

Goodwill Consulting este o companie de consultanță financiară care este prezentă de peste 15 ani de zile pe piața românească. Pentru antreprenorii dn Prahova, și nu numai, aceasta poate reprezenta soluția pentru ca ideile lor de afaceri să poată fi puse în practică. Ba mai mult, colaborarea cu compania poate contribui semnificativ la succesul afacerii lor și, de ce nu, ideile consultanților Goodwill să vină în completarea celor proprii pentru majorarea câștigului.

La Ploiești Goodwill Consulting are punctul de informare situat pe strada Nicolae Simache nr. 4. Prima ședință de consultanță este gratuită.(P)