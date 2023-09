Mașini scoase la vânzare de ANAF în Ploiești și în țară, de la 225 de euro, dar și de lux

ANAF scoate la vânzare mai multe autoturisme în perioada următoare. Vorbim de modele mai vechi, care au prețuri de câteva sute de euro, dar și de modele de lux, cu prețuri de zeci de mii de euro.

- Publicitate -

În cazul în care o mașină nu se vinde la prima licitație, prețul scade cu 25% pentru adoua tentativă. Dacă nici a doua oară mașina nu se vinde, prețul scade din nou cu 25% pentru a treia licitație. Ulterior, indiferent de câte ori este scoasă la vânzare o mașină, prețul de pornire al licitației nu poate fi mai mic de 50% din primul preț, potrivit digi24.ro.

Compartimentul județean de valorificări bunuri Arad scoate la vânzare, pe 22 septembrie, următoarele autovehicule:

– Opel Astra, an fabricație 2005, capacitate cilindrică 1688 cmc, motorizare diesel, putere motor 110 CP, transmisie manuală, Euro 4, grad de uzură estimat 20%, stare tehnică satisfăcătoare. Mașina se ridică pe platformă auto. Preț de vânzare, TVA inclus, 1625 de lei.

– Mitsubishi Space Star, an fabricație 2001, capacitate motor 1870 cmc, motorizare diesel, putere motor 102 CP, norma Euro 4, 318.432 km, culoare gri, înmatriculat în România. Autovehicul nefuncționat, se ridică pe platformă. Preț de vânzare, TVA inclus, 1125 de lei.

Compartimentul județean de valorificări bunuri Arad scoate la vânzare, pe 27 septembrie, la sediul din localitatea Arad, b-dul Revoluției nr 79, următorul autovehicul:

– Mercedes Benz S320 CDI, an fabricație 2000, capacitate cilindrică 3227 cmc, 216.409 km, transmisie manuală, 197 CP, Euro 3, stare tehnică satisfăcătoare, grad de uzură estimat 40%, culoare negru, neînmatriculat. Preț de vânzare, inclusiv TVA, 10.500 de lei.

- Publicitate -

Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.3 din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr 22, scoate la vânzare pe 29 septembrie, ora 10, următorul autovehicul:

– Audi A4, an fabricație 2006, rulaj 398.877 kilometri, capacitate cilindrică 1868 cmc, motorizare diesel, transmisie manuală, înmatriculat în Bulgaria, culoare negru. Prețul de vânzare, inclusiv TVA, este de 11.000 de lei.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești scoate la licitație, pe 3 octombrie, la ora 10.00, în oraș Titu – strada Garii nr.79, judet Dâmbovița, următoarele bunuri:

- Publicitate -

– -Autoturism BMW model X6, an fabricație 2016, 45099 Km, motorizare diesel, cutie automată, Nr. identificare WBAKV610X00S72922, capacitate cilindrică 2993 cmc, culoare alb, nr. înmatriculare B 770 WXY. Prețul de pornire, exclusiv TVA, este de 256.681 lei. Cota TVA este de 19%.

– Autoturism MERCEDES- BENZ V-KLASSE, motorizare diesel, cutie automată, am fabricație 2014, 102415 Km, Nr. identificare WDF44781313023162, capacitate cilindrică 2143 cmc, culoare alb, nr. înmatriculare B 123 WVX. Prețul de pornire, exclusiv TVA, este de 170.164 lei. Cota TVA este de 19%.

– Autoturism MERCEDES BENZ S350 BLUTEC, an fabricație 2014, motorizare diesel, cutie automată, culoare gri, 156953 Km, Nr. identificare WDD2221321A025230, capacitate cilindrică 2987 cmc, Nr. înmatriculare B 500 DNB. Prețul de pornire, exclusiv TVA, este de 167.297 lei. Cota TVA este de 19%.

- Publicitate -

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti scoate la licitație, în ziua de 26 septembrie, ora 10.00, în oraș Titu strada Garii nr.79 județ Dâmbovița, următorul autoturism:

– Autoturism Citroen model C5, Culoare Alb, Caroserie: Berlina, 4 usi, 5 locuri, An fabricatie: 2006, Rulaj: 202050 km, Combustibil: Diesel, Putere: 80 KW, 110 CP, Capacitate cilindrica: 1560 cmc, Serie sasiu: VF7RC9HZC767781539, Serie motor: 3092583, Nr. Înmatriculare: DB 12 ZFO, Cutie viteze: Manuala, Transmisie: Fata, Clasa emisii: Euro4, Stare: Second hand, Volan: stanga, Stare: buna, Semne particulare: nu are. Prețul de pornire a licitației este de 5.400 lei. Cota de TVA este de 19%.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca vinde prin licitație, în data de 03.10.2023, ora 12,00, în localitatea Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr. 15, jud. Sălaj, următoarele bunuri:

- Publicitate -

– Autoturism M1 SMART FORTWO CUOPE MHD 451, an fabricatie 2014, serie sasiu WME4513341K831180, culoare Alb-gri, motorizare pe benzină. Prețul de pornire al licitației este de 14.050 lei, exclusiv TVA. Cota de TVA este de 19%.

D.G.R.F.P. Timişoara organizează în data de 24.10.2023, ora 14.00, în localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţia următoarelor bunuri:

– Autoturism VOLSKWAGEN BORA, an fabricatie 2000, nr. de înmatriculare TM 97 SEI. Prețul de pornire al licitaţiei este de 4.940 lei + T.V.A.