Un român întors din vacanță din Bulgaria, revoltat de prețurile de pe litoralul românesc

Un român care s-a întors din vacanță din stațiunea Nisipurile de Aur, a petrecut câteva zile pe litoralul românesc și a rămas neplăcut surprins de prețurile practicate la noi în țară.

Bărbatul a luat masa la un restaurant din Costinești și a împărtășit cu urmăritorii de pe TikTok cât a plătit pentru o masă modestă.

„Se întreabă lumea de ce litoralul românesc este gol sau de ce toată lumea pleacă în alte țări în sezonul estival. Haideți să vă arăt ce am pățit în Costinești, vineri. Venind din Bulgaria, din stațiunea Nisipurile de aur, am zis să mă opresc un pic și pe la noi pe litoralul românesc, să văd despre ce este vorba.

Am ajuns la un restaurant, La bunica, ceva de genul și hai să mâncăm și noi ceva, să bem o apă, un suc. Uitați-vă, prețuri au: apa plată 12,5 lei. Hai să zicem că e ok, că era la 0,7 litri. O porție de cartofi prăjiți – 16 lei. Porția mică de la McDdonalds este mare pe lângă ce am primit. Chifla – 2,50 lei, o chiflă mai mică, ca aia de la KFC.

Uitați aici ce n-am putut să înțeleg. O felie de lămâie – 1,50 lei. Mici – 8 lei bucata. Enorm, pentru că erau niște mici mai mult decât mici. Pepsi-9 lei, o salată asortată de vară, zic ei, 15 lei, o salată de varză-15 lei. Șnițel de pui-28 lei. Un sos de maioneză cu usturoi, care e un leu la magazin sau 3 lei la KFC- 8 lei. Total – 257 lei. Adică e exorbitant. D-aia pleacă lumea, d-aia se duc toți în alte stațiuni. Să ceri un 1,50 lei pe jumătate de felie de lămâie. Rușine, România!”, a fost mesajul de pe TikTok al bărbatului.

Nu au întârziat să apară și comentariile la postarea bărbatului:

„E litoral e sezon, multi nu înțeleg chestia asta! Ar vrea să mănânce la preț de coclauri, dar pe malul mării!”

„50 euro în Grecia, două platouri cu fructe de mare, un vin și apă minerală+apă plată și desert din partea casei. Și aștia îți iau bani pe lămâie?”

„Mi se par niște prețuri decente chiar ok pentru litoral. Nu știu ce e așa de speriat!”

„După ce că nu plătesc taxe și impozite (înregistrează 1% din vânzări) mai au și preturi de tâlhari. Vor sa se îmbogățească peste noapte toți?”

„Dintr-o varză de 5 lei faci 10 salate, adică 150 lei”

