UTA Edenred, în parteneriat cu Rompetrol, a organizat primul eveniment „Champ on the Road” din România pentru a recunoaște eforturile șoferilor europeni

Primul eveniment „Champ on the Road” din România a avut loc în stația Rompetrol Șagu în data de 25 iulie 2023. Șoferii au primit gratuit o cafea, un meniu de prânz și alte cadouri. În acest an, campania ”Champ on the Road” include evenimente în anumite stații selectate din cinci țări europene

Kleinostheim, Germania – UTA Edenred, unul dintre principalii furnizori de servicii de mobilitate din Europa și o companie Edenred, anunță seria de evenimente „Champ on the Road”, ce recunosc munca grea și condițiile dificile cu care se confruntă șoferii profesioniști din Europa. Împreună cu partenerii săi, UTA Edenred a organizat și va continua să organizeze astfel de evenimente în anumite stații de alimentare din mai multe țări europene precum Estonia, Italia, Lituania, Polonia și România. În cadrul evenimentelor șoferii vor primi un cadou după ce alimentează vehiculele. Cadourile oferite pot include echipamente practice, accesorii de călătorie, gustări și/sau băuturi răcoritoare.

Primul eveniment „Champ on the Road” organizat de UTA Edenred, desfășurat în Romania, în parteneriat cu Rompetrol a avut loc în stația Rompetrol A1 Șagu, Lot 2 stânga (A1 Nădlac-Arad, Km 530+536 stânga, com. Șagu, jud. Arad, România). După ce au efectuat alimentarea cu combustibil, șoferii de camioane, dube și autobuze au fost premiați cu un cadou din partea UTA Edenred, o cafea și un meniu de prânz din partea Rompetrol.

Bauyrzhan Nugumanov, Manager General Rompetrol Downstream: “Mulțumim partenerilor noștri de la UTA Edenred pentru inițiativa acestui eveniment. Împreună suntem alături de șoferii care petrec multe ore pe drum și care au nevoie de o pauză binemeritată. Rompetrol Downstream a deschis în acest an zece noi benzinării pe autostrada A1, tronsonul Sibiu-Nădlac, una dintre cele mai tranzitate rute din România, unde clienții pot savura o masă caldă, pe lângă multitudinea de produse și servicii pe care le regăsesc acolo, și unde se pot relaxa într-un spațiu special conceput pentru a-i ajuta să se reîncarce cu energie, pentru a porni din nou la drum în

siguranță. Îi așteptăm pe șoferi în centrele noastre integrate de servicii hei&coffee și hei coffe&gourmet de la Pecica și Șagu (județul Arad), Recaș și Giarmata (Timiș), Orăștie (Hundoara), iar, în curând, și la Cristian (Sibiu)”.

Fiecare dintre aceste stații are în jur de 100 de locuri de parcare, majoritatea pentru vehicule mari.

Rompetrol și UTA Edenred au încheiat anul trecut un parteneriat în baza căruia clienții UTA pot utiliza rețeaua de stații proprii Rompetrol. Folosind cardurile UTA, aceștia pot alimenta cu benzină, motorină și GPL.

Lukas Schneider, Director pentru Parteneriate Strategice la UTA Edenred, declară: „UTA Edenred este dedicată bunăstării șoferilor profesioniști care muncesc din greu și este recunoscătoare pentru contribuția lor la economia europeană. Zilele UTA Champions’ de anul trecut au evidențiat rolul crucial pe care aceștia îl joacă în societate, iar seria noastră „Champ on the Road” duce această recunoaștere la un alt nivel, cu o serie de evenimente în mai multe țări. Dorim să le mulțumim partenerilor noștri pentru ajutorul acordat în organizarea acestor evenimente.”

De asemenea, evenimentele „Champ on the Road” reprezintă o continuare a campaniei de succes „We care for you” a UTA Edenred, care a distribuit produse de igienă, măști de protecție, dezinfectant și alimente transportatorilor din Europa în timpul pandemiei COVID-19.

Mai multe detalii referitoare la datele și locațiile evenimentelor – listă cu datele, orele și locațiile evenimentelor „Champ on the Road” poate fi găsită pe website-ul UTA Edenred. Informațiile vor fi disponibile și prin intermediul canalelor de socializare ale companiei.

