Credit ipotecar cu un venit de numai 2501 de lei pe lună? Da, se poate chiar și online la First Bank

Georgiana Mincu Director regional al First Bank, Regiunea EST, a acordat un interviu pentru Observatorul Prahovean referitor la creditele ipotecare și avantajele refinanțării.

Reporter: În această perioadă dificilă, ce se întâmplă cu creditele ipotecare?

Remarcăm o cerere constantă pentru creditul ipotecar, fără evoluții majore, susținută de ofertele și campaniile frecvente din partea băncilor în ceea ce privește finanțarea, atât pentru achiziție cât și pe componenta de refinanțare.

Cum își ajută First Bank clienții? Există posibilitatea unei refinanțări?

Da, există posibilitatea de refinanțare și de aplicare a unei oferte personalizate în funcție de client și de nevoile sale financiare.

Care sunt condițiile de creditare și refinanțare?

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru accesarea unui credit ipotecar de achiziție sau refinanțare sunt următoarele: cetățenie română, minimum 19 ani sau maximum 65 de ani (varsta maxima la finalul perioadei de creditare) și un venit minim de 2501 lei.

Împrumutul se poate obține alături de un coplătitor (de soț sau soție, partener sau parteneră, dar și alături de o rudă apropiată). Venitul cumulat trebuie să însumeze minim 5.001 lei.

Vârsta maximă de obținere a împrumutului este de 70 de ani doar dacă veniturile declarate provin exclusiv din pensie.

În condițiile în care veniturile sunt înregistrate în baza de date ANAF, se poate obține creditul doar în baza actului de identitate (și al coplătitorului, în cazul în care se alege această variantă). În cazul unei coplăți, ambii plătitori ai împrumutului se supun acelorași criterii de eligibilitate și acelorași verificări. De asemenea, se poate semna toată documentația online, fără deplasari la sucursalele First Bank.

Ce avantaje oferiți clienților?

Oferta noastră se diferențiază prin următoarele avantaje: costurile notariale aferente ipotecii atât în cazul creditelor noi cât și în cazul refinanțărilor externe (credite ipotecare acordate de alte instituții financiare) vor fi plătite de noi (în limita a 2000 lei).

Plata taxei de evaluare la contractare pentru bunul imobil care se va lua în garanție în cazul creditelor de investiții imobiliare noi cât și cele cu refinanțare va fi suportată de către First Bank.

În plus, termenul de rambursare a sumei împrumutate este flexibil, de până la 360 de luni.

Suma împrumutată este de până la 500.000 EUR (echivalentul în lei) cu dobândă fixă de la 6,89% în primii 5 ani și marja 2,65% + IRCC începând din anul 6 sau dobândă variabilă de la 2,29% + IRCC;

Creditul se poate obține împreună cu până la 3 coplătitori (soțul/soția, partenerul/partenera, părinți/copii/frați)

De asemenea, nu există comision de rambursare anticipată în primii 5 ani, chiar dacă creditul ipotecar a fost contractat cu dobândă fixă.

În plus, o serie de comisioane sunt 0 (ZERO) la First Bank, după cum urmează: comision analiză dosar dacă optezi pentru încasarea venitului la First Bank, comision cont curent, comision lunar de administrare credit, comision rambursare anticipată indiferent de tipul dobânzii.

Costurile notariale pentru credite le suportă clienții sau banca?

Costurile notariale aferente ipotecii atât în cazul creditelor noi cât și în cazul refinanțărilor externe vor fi suportate de bancă (în limita a 2000 lei).

Ce mesaj le transmiteți celor care se gândesc să-și cumpere o locuință cu credit bancar?

Mesajul meu este să își urmeze visul, să apeleze la consultanții noștri, care sunt foarte bine pregătiți și pot furniza clienților toate detaliile și explicațiile necesare unei decizii importante cu un impact semnificativ.

Cine este Georgiana Mincu – Director regional Regiunea EST al First Bank

Cu o experiență de peste 25 ani în domeniul bancar, Georgiana Mincu a ocupat diverse funcții în segmentul de business retail, în mai multe bănci. S-a alăturat First Bank în ianuarie 2021, preluând atât conducerea sucursalelor din patru județe ale țării, precum și segmentul SME în aceeași arie, motivată de misiunea First Bank de a servi ca partener de încredere pentru clienții băncii, de a-și ajuta clienții fiindu-le întotdeauna aproape. (P)