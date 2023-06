Investițiile Alka în Prahova: „Viitorul Alka, ca și locație de producție, este aici, în Ploiești!”

Alka Group, liderul incontestabil al pieței românești de napolitane, și care deține o cotă de piață în valoare de 15% la snacks-uri sărate coapte, a terminat a doua etapă a investiției în fabrica de lângă Ploiești, investiție care s-a ridicat la un total de 25 de milioane de euro.

Cu ocazia conferinței de presă de la sediul Alka din Parcul Industrial Ploiești, Amir Krenzia, co-fondatorul Alka, și Ady Hirsch, CEO-ul companiei, au tras linia de bilanț al acestei ultime etape de investiții.

Astfel, din punct de vedere al cifrelor, business-ul Alka arată bine:

Capacitatea de producție de peste 100 de milioane de pungi pe an de snacks-uri sărate. Produsele Alka ajung în sute de mii de magazine din 50 de țări, pe 5 continente. Cifra de afaceri în 2022 a fost de 381 milioane de lei. „Am obținut o creștere de 35% față de anul 2021.”, au declarat reprezentanții companiei.

Investiția totală în fabrica de la Ploiești, principala locație a companiei, a fost de 25 de milioane de euro, în două etape. Mai mult de jumătate au fost investiți în a doua etapă, care s-a încheiat recent.

La Ploiești sunt 6.600 de metri pătrați construiți. Capacitatatea depozitului de produse finite este de 4.000 de paleți. Sunt 51.000 de metri pătrați ca teren unde Alka a investit, în total în ultimii 5 ani, zeci de milioane de euro. Peste 230 de oameni lucrează în fabrica de aici, iar echipa Alka numără în prezent 940 de oameni.

Începuturile Alka în România

Începuturile afacerii în România s-au datorat oportunităților observate aici de Amir Krenzia. În primul rând „materia bună”, cum spune co-fondatorul Alka referindu-se atât la zonă cât și la „materia cenușie” a românilor. Un alt element care a cântărit greu a fost siguranța țării, pentru că România este o țară sigură din punctul lui de vedere.

Succesul lor se datorează și cunoașterii profunde a consumatorului român și a dorințelor acestuia. Aceasta a reprezentat cheia succesului Alka. „Noi suntem o parte din cultura românească. Știm exact gusturile. Un produs care nu este pe gustul consumatorului român, din toate punctele de vedere: gust, ocazii de consum… nu merge. Totul este o știință…”, explică Amir Krenzia, co-fondatorul Alka.

Din punct de vedere al exporturilor, zona strategică a companiei este Europa. Recent au intrat și pe piața Benelux. În plus, produsele Alka au ajuns și în Guatemala și Islanda.

Cu 8 ani în urmă ponderea exporturilor companiei era 0. Acum, în 2023, ponderea exporturilor a ajuns la o treime din totalul vânzărilor Alka.

În fabrica de la Ploiești, Alka produce „săratele”, cu Toortitzii, Soocitzii sau Meteoritzii în prim plan. În ceea ce privește distribuirea produselor și canalele spre care se orientează, Ady Hirsch a declarat: „Spre deosebire de alții, noi nu am abandonat niciodată retailul tradițional, ba chiar îl întărim, astfel că business-ul nostru în România este foarte echilibrat, între retailul modern și retailul tradițional.”

„În ceea ce privește anul 2023, abordarea noastră este: criza aduce și oportunități. Alka este dovada cea mai bună (în acest sens – n.r.). În timpul pandemiei, când multe companii au stat și au așteptat să vadă ce se întâmplă, noi am investit. Noi am investit sumele cele mai mari de până acum. Suntem conștienți că există aici o criză, dar avem această încredere, atât în Alka, cât și în România, și în businessul nostru. Continuăm să investim și, cumva, ocolim această criză prin aceste investiții făcute (în timpul perioadelor de criză – n.r.)”

Importanța producției locale pentru economie

Despre acest aspect, Ady Hirsch, CEO Alka, a dat mai multe detalii.

„Noi ne mândrim cu faptul că facem exact invers (față de restul investitorilor – n.r.) și continuăm să investim. Alka este unul dintre jucătorii importanți din industria alimentară, cu o experiență de peste 30 de ani. Folosim multe materii prime locale, mai exact grâu românesc.”, a declarat Ady Hirsch.

„Peste 12.000 de tone de grâu românesc primesc aici (în fabrică – n.r.) o valoare adăugată bine meritată. Noi transformăm acest grâu în produse de înaltă calitate: Toortitzii, Soocitzii sau Meteoritzii. Ne mândrim și cu alte contribuții ale noastre la economia românească, cum ar fi locurile de muncă pe care le-am creat și prin sutele de milioane de lei plătite ca taxe de-a lungul anilor”, a mai adăugat CEO-ul.

Alka a avut curajul de a risca în vremurile grele. Dovada în acest sens este chiar fabrica de la Ploiești, construită în timpul pandemiei și în contextul economic recent.

„Produsele noastre ajung în 50 de țări de pe 5 continente. Am devenit, neoficial, ambasadori culinari ai României. În plus, oferim și consumatorilor români trendurile culinare moderne prin gust, formă, textură, ingrediente. Credem că suntem o parte inerentă a societății românești. Suntem implicați în viața de zi cu zi. Avem și oportunitatea de a susține multe activități de responsabilitate socială, încă o dovadă că suntem o parte foarte ancorată în societatea românească”, completează el.

Echipa de oameni este foarte importantă pentru succesul companiei. „Este vorba despre o echipă de oameni excelenți care se trezesc în fiecare dimineață cu misiunea de a aduce consumatorilor produse și mărci pe placul lor. Este o echipă care a pornit pe acest drum acum aproape 30 de ani și povestea merge mai departe. De fapt niciodată nu ajungem la destinație. Întotdeauna există încă un munte de urcat. Și atunci profit de această ocazie să le mulțumesc colegilor pentru contribuția lor, directă sau indirectă, care ne-a adus aici, azi.”, spune CEO-ul despre oamenii care înseamnă echipa Alka.

Planurile de viitor al Alka Group

„Alka are o strategie clară care ne ajută să ne atingem obiectivele. Eu privesc viitorul cu optimism. Avem încredere în România. Vă promit că vom continua să investim în România! În paralel vom continua și drumul nostru către excelență.

În ceea ce privește performanța noastră, anul 2022 a fost un an plin pentru noi. Am dezvoltat multe proiecte și parteneriate care ne-au adus mai aproape de consumatori. Acest an a fost unul foarte bun pentru noi, iar 2023 a început puternic, au declarat reprezentanții companiei.

Alka se bazează pe trei elemente principale: inovație, calitate și oameni. „La calitate nu am renunțat niciodată, la inovație lucrăm în permanență, avem oameni excelenți. Această combinație, împreună cu investiții, au situat produsele noastre, și mărcile noastre pe o poziție puternică în piață. Da, vedem și noi că există scăderi. Dar noi vedem, în paralel, că am crescut în anumite categorii.”

Despre vânzarea online și extinderea ei în viitor, cei doi reprezentanți ai companiei au recunoscut, în cadrul conferinței de presă, că segmentul acesta nu este o prioritate acum. Produsele Alka sunt, în general, produse care vin „în completarea coșului” și atunci, ținând cont de această caracteristică, vânzarea dedicată nu își are sensul, se preferă vânzarea prin intermediul marilor retaileri. „Noi pe piața de retail online direct nu vindem. Noi vindem prin platformele marilor retaileri…”, au mai declarat reprezentanții companiei. „Multe din produsele noastre sunt produse de impuls. Nu se află pe listele (de acasă – n.r) de cumpărături. Și atunci, pe online, ideea de impuls, activează mult mai puțin.”, mai explică el.

Fabrica din Ploiești lucrează în prezent la capacitate maximă. „Viitorul Alka, ca și locație de producție, este aici, în Ploiești. Am început să schițăm și niște planuri pentru extinderea acestei fabrici...”, a declarat Ady Hirsch, CEO-ul Alka Group.

Conferința de presă s-a încheiat cu turul de prezentare a fabricii, unde cei prezenți au putut vedea exact modul de preparare a produselor care au depășit demult granițele țării.

„Am încredere în continuare în ceea ce facem. Investim în continuare. Viitorul este promițător. (…) Eu văd totul ca pe un nou început…”, a spus la un moment dat, în cadrul conferinței de presă, Amir Krenzia, cofondatorul Alka. Fabrica Alka din Ploiești este cea mai bună dovadă în acest sens.