Cum te fură statul când îți vinzi mașina sau casa. Impozitul local plătit și când nu mai ești proprietar

Încă de la început, trebuie să facem cuvenita precizare că acest furt nu este făcut de Direcțiile de Taxe și Impozite Locale, ci de statul român prin Codul Fiscal, ca instrument de băgat mâna în buzunarul contribuabilului. Vom argumenta această acuzație de furt ”pe baza legii”, pornind de la un caz concret, pentru un impozit pe care contribuabilul îl are de achitat la vânzarea unei mașini.

Știți deja că atunci când îți vinzi casa sau mașina trebuie neapărat să ai fiscalul pe zero, adică să achiți la zi taxele și impozitele locale. Nu este o noutate, cum nici modificarea Codului Fiscal nu este nouă, cu mențiunea că de astfel de probleme nu te lovești zilnic, unii întâmpinându-le la câțiva ani de la schimbările legislative.

Achitarea taxelor și impozitelor locale ”la zi” nu înseamnă chiar… la zi, pentru că ești obligat să achiți impozitele aferente întregului an. Asta prevede Art. 471 din Codul Fiscal, asta se aplică.

Veți spune că în anul dobândirii bunurilor mobile sau imobile supuse impozitării locale nu s-a plătit impozit, acesta aplicându-se pentru următorul an fiscal. Parțial aveți dreptate, dar vom demonstra că nu mereu este așa. Cert este că apare o mare nedreptate, care va fi obligatoriu de rezolvat de către legiuitor.

Cazul prahoveanului care s-a hotărât în luna aprilie să își vândă mașina

”Știam că trebuie să am fiscalul pe zero. Nu mai vândusem de ceva timp un bun supus impozitării locale, așa că acum m-am lovit de problemă. Cu ceva ani în urmă, când vândusem un bun similar, îmi amintisem că am achitat impozitul până în ziua vânzării, deci până în ziua în care am avut calitatea de proprietar.

Mașina pe care doresc să o vând are un motor de 2400 cmc, deci un impozit anual de aproximativ 1000 de lei. Fiind în luna aprilie, m-am gândit că am de plată cam o tremie, deci puțin peste 300 de lei. Am aflat că trebuie să plătesc integral, pe tot anul. Cu ocazia asta m-am pus la curent cu prevederile Codului Fiscal.

M-am gândit însă că restul de peste 600 de lei ar rămâne în cont, la taxele locale, pentru următoarele impozite din anii viitori, deși chiar nu simt nevoia să creditez bugetul local. Chiar m-am amuzat, pentru că la ce mi-am cumpărat acum am de plătit vreo 60 de lei pe an. Să nu râdeți, că nu am făcut o afacere tocmai rea, așa cum pare. Amuzamentul venea de la ideea că acum plătesc peste 600 de lei în plus, deci asta îmi acoperă ce am de achitat pentru vreo 10 ani. 🙂

Din nou, am gândit greșit, pentru că nu creditez pe nimeni, ci pur și simplu statul îmi fură peste 600 de lei, aceștia nefiind în contul pentru viitoarele impozite. Chiar mă gândeam că, așa cum plătesc penalități de întârziere, dacă nu achit la timp, la fel ar trebui să primesc dobândă dacă plătesc în avans.

Mă interesez la o doamnă amabilă care imediat îmi dă replica, crezând cumva că mi-a dat mat: ”Păi, în anul în care ați dobândit mașina, nu ați plătit impozit, așa-i? Eh, plătiți acum până la sfârșitul anului, fiind astfel echitabil.”

Am lăsat-o să-și savureze argumentul, ca și când urma să îmi închidă gura, după care i-am dat eu mat: ”Stimată doamnă, întâmplarea face ca eu să fi achiziționat această mașină, în urmă cu 2-3 ani, în luna decembrie. Așadar, anul în care mărinimosul stat român m-a iertat de impozit, m-a iertat de mai puțin de o lună, iar dacă facem un calcul simplu reiese că ar fi trebuit să plătesc vreo 70-80 de lei pentru acea lună.

Vedeți dumneavoastră, acum trebuie să dau în plus peste 600 lei. Nu e o avere, dar nu mi se pare corect. Știu că dumneavoastră nu aveți nicio vină, doar încasați în urma legislației pe care au făcut-o alții, dar mă simt furat. Chiar sunt furat. Putea fi și invers, să achiziționez mașina în ianuarie și să nu plătesc în acel prim an, dar nici atunci statul nu pierdea, pentru că la final îmi lua ca acum pe întregul an fiscal, indiferent de luna în care vindeam mașina.

Rezumând povestea, reiterez faptul că statul român ne fură cu nesimțire, atunci când vindem o mașină, o casă, un teren

Înțeleg să plătesc impozit pentru un bun, fix atât timp cât îl am în proprietate. Refuz însă să accept să fiu impozitat pentru ceva ce nu mai am și pentru care dovedesc prin contractul de vânzare cumpărare.

Pentru a înțelege cu exactitate ce mechanism stă la baza acestei practici frauduloase a statului, ne-am adresat SPFL Ploiești:

„Conform noului Cod Fiscal din anul 2016, impozitul este anual. Persoana care înstrăinează plătește pentru tot anul, indiferent de data la care vinde, iar persoana care dobândește datorează impozit cu data de 1 ianuarie a anului următor, indiferent de data la care dobândește.

Este valabil pentru orice bun, respectiv clădire, teren sau auto. Art. 471 Cod Fiscal și pct 124 din Normele de aplicare. În acest caz nu există diferență de bani până la sfârșitul anului, deci nu se constituie suprasold, sumă care să poată fi restituită anul următor”, a declarat, pentru Obervatorulph.ro, Simona Dolniceanu, director SPFL Ploiești.

Așa cum spuneam, încă de la început, SPFL-urile nu au nicio vină

Ele doar aplică un Cod Fiscal. Rezolvarea ar fi simplă, dacă CF-ul s-ar modifica, iar sumele datorate cu titlu de impozite și taxe locale să fie calculate fix pentru perioada în care contribuabilul este proprietar.

Dacă ai dobândit un astfel de bun în decembrie, doar pentru acele zile din lună să plătești impozit în anul respectiv. Dacă îl vinzi în aprilie, să se calculeze suma aferentă perioadei de până la data vânzării și atât.

Legiuitorul nu a mai dorit fracționarea, ceea ce duce la inechitate. Echitabil este ca fiecare să plătească impozitul aferent perioadei în care este proprietar, nici mai mult, nici mai puțin, așa cum se făcea până la modificarea Codului Fiscal la acest capitol.