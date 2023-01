Cât costă apartamentele în blocurile „cu bulină” din Ploiești și Câmpina

Apartamentele din blocurile cu bulină roșie, un chilipir pentru cei care vor să devină proprietari. În Prahova, sunt zeci de imobile care riscă să se prăbușească

În Prahova, zeci de construcții stau să cadă în cazul unui cutremur de mare magnitudine. Potrivit ultimelor informări ale ISU Prahova, numai în Ploiești, 90 de clădiri, încadrate în clasa I de risc seismic, necesită urgent consolidare. Alte astfel de imobile sunt și în Câmpina, Azuga, Plopeni, Urlați sau Vălenii de Munte. Cât costă un apartament într-un bloc cu bulină? Evident, prețul de achiziție este mult sub media pieței.

Pe site-urile de anunțuri figurează o serie de apartamente vechi, puse la vânzare, în contextul în care autoritățile pregătesc consolidarea imobilelor cu risc seismic.

Un apartament cu 3 camere, în Câmpina, într-un bloc cu bulină roșie, în suprafață de 60 mp costă, spre exemplu, 35.000 de euro. Cu toate facilitățile.

În Ploiești, cei care vor un „chilipir”, tot într-un bloc încadrat în clasa I de risc seismic, își pot cumpăra un apartament cu două camere la prețul de 25.000 de euro. Ce-i drept, neutilat. Anunțul sună astfel: „Vând apartament 2 camere in Ploiești , zona Nord, strada Cameliei ,etaj 8, fără îmbunătățiri in bloc cu bulina ! Blocul are lift nou, funcțional , iar vecinii sunt liniștiți ! Apartamentul are balcon mare și dispune de cititoare de apă si căldură. Suprafața utila este de 45,6 m pătrați. Prețul: 25.000 euro!”.

Diferența de cost între un apartament aflat într-un bloc cu bulină roșie și unul, chiar dacă într-un bloc cu 10 etaje și an de construcție 1977, însă fără risc din punct de vedere seismic, se dublează. Spre exemplu, tot în Ploiești, în Piața Mihai Viteazul, o proprietate de 51 mp suprafață utilă, recent renovată, din spusele proprietarului, se ridică la 51.000 de euro.

Dacă vorbim despre apartament cu trei camere, în Câmpina, prețul poate fi și de 35.000 de euro. Asta înseamnă o locuință cu suprafață utilă de 60 mp, complet utilată, etaj 6/10, dar într-un bloc finalizat în 1970 și încadrat în clasa I de risc seismic. Se schimbă lucrurile când vorbim despre un apartament tot de trei camere, tot în suprafață de 60 mp, complet renovat, mobilat și utilat, însă într-un bloc sigur din punct de vedere al riscului la cutremur. Prețul, pe site-urile de anunțuri, este de 87.000 de euro. În Ploiești, zona Malu Roșu, pentru trei camere în bloc cu bulină, construit în 1977, cumpărătorul trebuie să scoată din buzunar 48.000 de euro. La polul opus stau construcțiile care ajung să coste peste 100.000 de euro. O astfel de locuință, în cartierul Cantacuzino, cu o suprafață utilă de 99.85 mp, complet finisat și mobilat, cu aparatura electrocasnică inclusă în preț loc și loc de parcare asigurat, se vinde cu 119.000 de euro.

Varianta de mijloc o reprezintă apartamente din zona Republicii, Mihai Bravu, ori. 9 Mai. Prețurile sunt între 60.000 și 80.000 de euro, în funcție de facilități și dotări.

Începând cu data de 3 ianuarie, a început programul de consolidare a blocurilor cu bulină roșie. Solicitanții, adică autoritățile locale, au la dispoziție 60 de zile pentru a încărca, în platforma digitală investiții.Mdlpa.ro, cererea de finanțare, însoțită de raportul sintetic al evaluării seismice și de raportul de audit energetic, în cazul în care aceștia solicită finanțare integrată.

Programul are un buget alocat de 200 de milioane de lei din credite bugetare și 500 milioane de lei credite de angajament, iar finanțarea este de 100%.

Programul de consolidare a blocurilor cu bulină roșie este derulat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.