Românii care și-au montat panouri solare trebuie să plătească pentru energia injectată în rețea!

Legislația privind pro-sumatorii, adică persoanele fizice și juridice care și-au montat panouri solare și injectează energie electrică în rețea, s-a modificat în detrimentul acestora. Cu alte cuvinte, deși produc energie electrică, trebuie să plătească pentru asta!

Practic, din luna octombrie, cei care produc energie electrică prin intermediul panourilor fotovoltaice trebuie să plătească pentru fiecare kwh injectat în rețea diferența între prețul de achiziție și cel de producție.

Astfel, a fost anulată compensarea dintre energia produsă și cea consumată care i-a încântat pe mulți pro-sumatori.

Citește și Taxa pe soare. PSD și PNL se acuză pentru introducerea unor taxe pentru românii cu panouri solare

Practic, prețul de achiziție nu mai este același cu cel de producție. Mai mult, companiile primesc subvenții de la bugetul de stat pentru curentul injectat în rețea de clienții persoane fizice și juridice!

În plus, termenul scadent pentru plata curentului injectat în rețea de către furnizori este de 24 de luni!

Unul dintre românii care a devenit pro-sumator a postat pe youtube o analiză a facturilor de curent.

”0,47 lei pentru fiecare kWh pe care îl consum din rețea din ce am livrat ca și prosumator. Cam acesta este calculul meu pentru luna octombrie 2022 având la baza facturile emise de către furnizorul meu. După o analiza a facturilor și câteva calcule am dedus ca nu mai am parte de o compensare cantitativa și am parte de o compensare valorică pentru facturile emise în aceasta luna” a fost mesajul său.

VIDEO