Cât costă gazul să încălzești cu centrală termică un apartament de două camere în Ploiești și cum estimezi factura

A venit și vremea să dăm drumul la centrala termică de apartament. În condițiile în care se vorbește peste tot de scumpirea gazului și energiei electrice, am încercat să estimăm cât ne va veni factura de încălzire pentru un apartament de 2 camere în Ploiești.

Dar, estimarea se pare că nu prea este la îndemâna oricui… De ce? Pentru că avem contorul care înregistrează consumul de metri cubi și factura anterioară care are prețul în lei/kwh.

Deci, cel puțin pentru Engie, avem așa: În 72 de ore am consumat 21 mc de gaz, asta înseamnă în 3 zile. Asta înseamnă că media zilnică ar fi 7 mc de gaz pe zi. Consumul a fost înregistrat pentru o temperatură de 23 de grade în casă.

Dacă în 3 zile am consumat 21 mc de gaz, asta înseamnă că în 30 de zile (cât are o lună) am consuma aproximativ 210 mc de gaz.

Și acum să transformăm… 1 mc de gaz este echivalentul a 10,64 kwh, conform facturii emise de Engie.

Deci, în kwh, consumul lunar ar fi de aproximativ 2.235 kwh. Prețul unui kwh, tot conform facturii, îl calculăm la 0,221 lei fără TVA. Ceea ce ne duce la un cost total, pentru 30 de zile, de 494 de lei fără TVA.

Când adăugăm TVA-ul de 19%, costul total al facturii de gaz lunare ar ajunge la aproximativ 598 de lei. Adică factura de gaz lunară, pentru un consum la un apartament cu două camere, în care păstrăm o temperatură constantă de 23 de grade Celsius, ajunge la aproape 600 de lei.