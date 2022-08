Taxă de solidaritate pentru companiile din energie. Mihai Tudose: ”Toată această gaură între furnizori şi consumator intră în buzunarele unor firme care nu fac decât să plimbe nişte hârtii”

Fostul premier Mihai Tudose anunță că se pregătește o nouă Ordonanță de Guvern, conținând mai multe măsuri care să reglementeze piața energiei, printre acestea aflându-se și o taxă pentru firmele din energie. Este însă o aberație, pentru că tocmai statul român a permis unor speculanți să facă jocurile pe piață, numind asta ”liberalizarea pieței de energie”.

Practic, dacă măsura se aplică, consumatorii nu vor avea niciun beneficiu, pentru că banii făcuți din speculă vor ajunge în buzunarul statului, în prima fază. Logica simplă spune că dacă un speculant de pe piața energiei încasează mai mulți bani de la consumatorii casnici și industriali, odată cu taxa de solidaritate el nu va încasa mai puțin, ci cel puțin tot la fel, doar că aici intervine statul și îi ia o parte din bani (taxa de solidaritate), bani pe care susține că îi folosește pentru a compensa prețurile la energie, adică pentru a-i returna tot speculanților…

Vicepreşedintele PSD Mihai Tudose: ”Pe pachetul de energie am să vă spun principiile la care am convenit şi care înţeleg că vor fi prinse în ordonanţa ce va trece în prima şedinţă de Guvern, mâine sau poimâine, fiindcă aşa cum am promis până pe 1 septembrie vom avea o ordonanţă nouă în ceea ce priveşte reglementarea pieţei energiei.

Elementele de noutate sunt următoarele: apare noţiunea de preţ de referinţă calculat pe o formulă complicată. O să v-o explice colegii din Guvern, după ce se adoptă ordonanţa, care are ca bază preţul de achiziţie, recunoaşterea unor investiţii şi o cotă de profit. Ceea ce depăşeşte acest preţ de referinţă, la vânzare, va intra într-un fond de solidaritate, într-un cont deschis la Ministerul de Finanţe, de unde se va plăti compensarea acordată consumatorului final, adică persoane fizice, persoane juridice.

Un element de noutate aici este că apare şi contingentare, dacă vreţi, la anumite cantităţi. Încurajăm şi compensăm, dar trebuie să avem un punct de referinţă şi la consumurile anterioare, de un an, de doi ani, nu merge la nesfârşit.

Tot ceea ce înseamnă parte socială, spitale de stat sau private, cămine de bătrâni de stat sau private, tot ce înseamnă zonă socială, va avea preţ acoperit în totalitate, fără niciun fel de discuţie.

Un alt element de noutate îl reprezintă implicarea mult mai activă a ANRE. Vor fi prevăzute amenzi pentru nerespectarea unor termene. Astăzi când stăm de vorbă tot ce înseamnă lanţ între producător şi consumatorul final au întârzieri de două, trei, patru, cinci luni la livrat documentele pentru decontare. Pe noua ordonanţă vor fi nişte termene foarte bine prevăzute de maxim o lună. Cine nu se conformează va plăti amendă!

De asemenea, obligativitatea pentru cei din acest lanţ distribuţie-furnizare de a îşi înmagazina gaze, fiindcă vorbim de o ordonanţă pe termen de un an, 1 septembrie – 31 august 2023, de a îşi asigura rezerve, de a face stocuri, de a face contracte cu firme specializate care înmagazinează în acest sens. Nu este vorba doar de preţul energiei, ci şi de continuitatea în aprovizionarea cu energie.”

În finalul declarațiilor de astăzi, Mihai Tudose a mai precizat:

”Faţă de ceea ce se întâmplă astăzi, în care toată această gaură între furnizori şi consumator intră în buzunarele unor firme care nu fac decât să plimbe nişte hârtii, pentru că nu i-aţi văzut cu găletuşa cu curent în spate alergând după clienţi pe câmp, şi este plătită de stat cu sume imense, va fi recuperată tot de la ei din acele profituri nejustificate, dar este o taxă de solidaritate, fiindcă trebuie să fim solidari cu poporul român şi cu economia lui.

Banii vor fi folosiţi pentru a compensa preţul la consumatorul final. 0.68 la consumatorul casnic şi un leu pentru consumatorul economic. Aş spune că aceste lucruri au fost decise în coaliţie.”

Și cum se compensează prețul la consumatorul final? Plătind diferența din bugetul de stat tot la cei care au facturat, adică restituindu-le sumele provenite din speculă…