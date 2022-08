Guvernul german a decis să reducă temporar TVA la gaze naturale, de la 19% la 7%, pentru a ajuta consumatorii

Soluții există întotdeauna, însă îți trebuie pricepere să le găsești și voință să le aplici. Guvernul german acceptă să aibă pentru o perioadă limitată încasări mai mici la buget, pentru a ușura presiunea asupra populației și a economiei.

Această reducere a TVA urmează să rămână în vigoare până la sfârşitul lui martie 2024, anunţă Olaf Scholz.

”Ne aşteptăm ca întreprinderile să aplice 100% clienţilor această scădere”, subliniază cancelarul german.

Creşterea preţurilor ”este o povară importantă pentru multe persoane”, recunoaşte şeful Guvernului în această scurtă declaraţie de presă, citată de news.ro.

În timp ce preţurile cresc rapid, facturile la energie urmează să crească în mod sensibil – începând de la 1 octombrie -, când distribuitorii de gaze naturale vor putea, printr-o nouă lege, să acopere scumpirile de la clienţi.

Întreprinderile vor putea să ceară 2,4 eurocenţi în plus pe kilowatt-oră de gaze naturale de la particulari şi întreprinderi. Cu TVA, suma respectivă înseamnă 600 de euro în plus pe an într-o gospodărie medie cu doi copii şi un consum de 20.000 KWh.

Guvernul de coaliţie a încercat să scutească în întregime de la plata TVA – o măsură refuzată de către Comisia Europeană (CE). Berlinul a decis, astfel, să scadă taxa pe valoarea adăugată la întreg consumul, ceea ce ”descarcă consumatorii mai mult” decât prelevarea a 2,4 eurocenţi, dă asigurări Olaf Scholz.