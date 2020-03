Cum vrea un ploieștean să ajute restaurantele să treacă peste criza COVID-19: facemnoi.ro

După ce guvernul a decis închiderea restaurantelor pentru limitarea răspândirii coronavirusului, un ploieștean a făcut o platformă pentru promovarea comenzilor de mâncare la domiciliu: www.facemnoi.ro.

Marius Zinveliu a declarat pentru observatorulph.ro cum i-a venit ideea:

”Pur și simplu. Am vrut să fac ceva pentru afacerile locale și am făcut ceea ce putem și știm să facem. Și noi avem un business mic, însă nu vrem sa ne promovăm așa de aceea nici nu exista vreo mențiune a acestuia pe nicăieri”.

Până acum pe platforma respectivă s-au înscris șapte restaurante din Ploiești și localitățile limitrofe care livrează la domiciliu numeroase preparate culinare, inclusiv cele din ”meniul zilei”.

Cum afli ce mâncare poți comanda la domiciliu. Mesajul postat de Marius Zinveliu pe Facebook:

Noi, in Ploiesti am decis sa tinem unii cu ceilalti si sa comandam mancare de la restaurantele locale.

Facem asta deoarece stim ca doar asa ele vor putea sa treaca prin impasul zilelor care s-au abatut peste noi.

Daca vrei sa ajuti, o poti face asa:

1. Inscrie-te daca esti din Ploiesti in grup:

Web: https://www.facebook.com/groups/livram.mancare/

2. Distribuie acest link pentru a-i ajuta pe ceilalţi din Ploiesti să găsească acest grup si oamenii din el.

3. Comanda mancare de la acesti oameni minunati. Niciodata nu a fost mai important sa ne sustinem unii pe altii.