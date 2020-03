Halele Centrale și piețele alimentare din Ploiești nu se închid! FOTO-VIDEO

După ce în mediul online s-au distribuit imagini mai vechi cu aglomerația din incinta Halelor Centrale, fiind cerută închiderea piețelor, conducerea societății Hale și Piețe SA Ploiești a reacționat. Astfel, ploieștenii trebuie să știe că Halele Centrale și piețele alimentare nu se închid!

Comunicatul Hale și Piețe SA:

S-au luat masuri suplimentare de curatenie, dezinfectie, instalarea de dozatoare cu dezinfectant;



S-a luat masura asigurarii accesului controlat in incinta spatiilor comerciale din Hale in conformitate cu recomandarile Grupului pentru Situatii de urgenta, fiind in acelasi timp separat tranzitul intre sectoarele comerciale, respectiv, intre Hala intermediara/mare si Hala de peste. Accesul in aceste zone se face separat si controlat.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

S-a afisat la loc vizibil lista cu cele 10 reguli obligatorii de urmat stabilite de Ministerul Sanatatii si toti chiriasii au fost informati de necesitatea respectarii acestor reguli;

S-a dotat imobilul Halelor Centrale cu dozatoare umplute cu solutii de dezinfectare a mainilor si s-au amplasat covorase impregnate cu solutie de cloramina la intrarile in imobil;

Zilnic se face dezinfenctia pavimentelor cu solutie dezinfectanta pe baza de clor.

SC Hale si Piete SA este in masura sa a anunte si sa asigure opinia publica de faptul ca desfasurarea activitatilor comerciale se face in siguranta.

FOTO Cum arată astăzi Halele Centrale din Ploiești

VIDEO