Cât câștigă Emag din isteria provocată de coronavirus. ”Alcoolul sanitar s-a cumpărat cot la cot cu făina şi uleiul”

Emag raportează o creștere a vânzărilor cu 10% în ultima lună, după ce isteria coronavirusului a luat o amploare națională.

Astfel, românii preferă să cumpere online și să plătească prin intermediul cardului, cu livrarea produselor la domiciliu, reducând astfel cât mai mult interacțiunea cu exteriorul.

“Evoluţia a fost una mixtă. Sunt categorii unde vânzarea a scăzut semnificativ: electrocasnice, fashion, auto, însă sunt şi categorii care au crescut: laptopuri, monitoare, televizoare, alimente de bază, produse pentru curăţenia casei, produse pentru copii.

Per total, vânzările sunt în creştere cu peste 10% faţă de o perioadă obişnuită. Un factor important este şi nivelul bun al stocului, am stat foarte aproape de producători şi am crescut nivelul stocului în momentul în care am văzut impactul în China”, a declarat pentru ZF Iulian Stanciu, CEO şi acţionar al grupului eMAG, gigant cu afaceri de peste 5 miliarde de lei în 2019 la nivelul întregii regiuni.

Acesta a dat asigurări că stocurile de produse sunt suficiente, chiar dacă transportul mărfurilor durează mai mult. Citește articolul integral pe zf.ro