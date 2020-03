Coronavirus. Ce măsuri au anunțat băncile pentru cei care au credite

Mai multe bănci anunță măsuri prin care clienții, persoane fizice și juridice, sunt ajutați să treacă mai bine prin criza generată de coronavirus.

BCR anunță câteva soluții concrete de reorganizare financiară a relației cu banca

Este vorba de perioadă de grație de trei luni la plata ratelor de credit, reducerea ratei la credit pe o perioadă limitată de timp și extinderea perioadei de derulare a creditului, pentru a diminua suma lunară de plată.

În cazul întreprinderilor mici și mijlocii, în linie cu autoritățile de reglementare, vor fi prelungite facilitățile de creditare pentru capital de lucru care au scadență până la sfârșitul lunii iunie, astfel încât firmele să își desfășoare activitatea normal în această perioadă dificilă.

Banca Românească suspendă plata ratelor două luni

Clienții persoane fizice de la Banca Românească pot beneficia de suspendarea temporară, de până la 2 luni, a plății ratelor datorate, informează banca. Astfel, pentru credite ipotecare, consum cu ipotecă, sau nevoi personale, pe baza solicitărilor clienților făcute prin call center la numărul de telefon 021 304 81 00, sau pe site-ul bancii, www.banca-romaneasca.ro în secțiunea Asistență Clienți/Solicitări (https://www.banca-romaneasca.ro/despre-noi/contact/solicitari/reclamatia-ta.html), plata ratelor poate fi amânată pentru una sau două luni.

Acest lucru înseamnă că ratele nu vor deveni scadente în perioada solicitată. Pentru clienții care dețin unul dintre produsele “Card de credit MasterCard Standard" sau “Card de credit MasterCard Gold", Banca Românească extinde automat, până pe 15 mai 2020, perioada de grație.

Reiffeisen: clienții pot opta pentru ”înghețarea” ratelor timp de trei luni



Clientii persoane fizice ai bancii care au credite in derulare au, majoritatea, posibilitatea prevazuta deja in contracte, de a opta pentru o pauza de pana la 3 luni la plata ratelor. In acelasi timp, pentru clientii care nu au o astfel de optiune, dar au dificultati temporare la plata ratelor, vom gasi solutii individualizate. Ambele categorii de clienti sunt rugate sa sune la 0800800555 (de luni pana vineri intre 9.00-20.00).