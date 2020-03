Asociația Școlilor Particulare solicită măsuri Guvernului Orban pentru ca sistemul să nu intre în colaps

Asociația Școlilor Particulare a transmis o scrisoare deschisă Guvernului Orban în care solicită o serie de măsuri pentru ca sistemul privat de învățământ să nu intre în colaps. Observatorulph.ro publică integral:

CĂTRE:

Domnul Ludovic Orban, prim-ministrul Guvernului României

Domnul Florin Cîțu, ministrul de finanțe

Doamnei Monica Anisie, ministrul educației și cercetării

Doamnei Violeta Alexandru, ministrul muncii

Domnul Sorin Cîmpeanu și membrii Comisiei de învățământ, știință, tineret și sport din

Camera Deputaților

Domnul Liviu Pop și membrii Comisiei de învățământ, știință, tineret și sport din Senatul

României

Stimate doamne și stimați domni,



În calitate de președinte al Asociației Școlilor Particulare cu sediul în Municipiul București și în numele membrilor acesteia vă supun atenției următoarele:



Luând în considerare următoarele fapte:

1. În România funcționează peste 1.000 de unități de învățământ preuniversitar particulare de

nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal în care sunt școlarizați peste 100.000 de preșcolari /

elevi;

2. În cele peste 1000 de unități de învățământ lucrează aproximativ 20.000 de persoane, personal

didactic, didactic auxiliar și nedidactic;

3. Din cele 1000 de unități de învățământ particulare, 40% sunt unități de învățământ acreditate,

restul fiind autorizate;

4. Pentru majoritatea unităților de învățământ; costul salarial reprezintă aproximativ 60 - 70 %

din total venituri, iar 10 – 15 % reprezintă costuri cu chiria spațiului în care își desfășoară

activitatea;

5. Unitățile autorizate se finanțează integral din surse proprii, iar unitățile acreditate reușesc să

acopere aproximativ 35% din cheltuielile salariale din contravaloarea costului standard per

elev primit de la bugetul de stat;

6. Din cauza contextului epidemiologic există posibilitatea suspendării cursurilor până după

vacanța de primăvară, prevăzută în structura anului școlar 2019/2020;



Vă solicităm următoarele:

1. Modificarea art. 9 (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, a H.G. 136/2016 și a HG

106/2020 prin care se acordă costul standard per elev doar pentru preșcolarii și elevii din

nivelurile de învățământ acreditate. Considerăm acestă prevedere legală ca fiind

discriminatorie și în contradicție cu principiul menționat în Legea Educației Naționale la art. 9

(5) Finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se face după principiul "resursa

financiară urmează elevul", în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui elev sau unui

preşcolar se transferă la unitatea de învăţământ la care acesta învaţă. Unitățile particulare de

învățământ autorizate și unitățile de învățământ acreditate care au niveluri autorizate trebuie să

beneficieze de tratament egal deoarece, acestea au aceleași drepturi și obligații, conform

prevederilor legale. Alocarea costului standard per elev nu este un drept al instituțiilor școlare,

ci un drept al elevilor școlarizați de acestea în conformitate cu prevederile art. 32(4) din

Constituția României și art. 14 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care

garantează dreptul copiilor de a urma gratuit învățământul obligatoriu. În conformitate cu

tradiţiile constituţionale comune statelor member UE, cât şi cu art. 2 din Protocolul adiţional

la CEDO fiecare copil trebuie să aibă acces la o instituţie gratuită. Principiul nu impune

gratuitatea tuturor instituţiilor, în special a celor private, care oferă acest tip de învăţământ

sau formare profesională şi continuă. De asemenea, principiul nu interzice ca anumite forme

specifice de învăţământ să fie cu plată, în cazul în care statul ia măsurile necesare pentru

acordarea de compensaţii financiare.



2. Scutirea de la plata contribuțiilor (CAS și CASS) pentru o perioadă de 3 luni pentru angajații

unităților de învățământ preuniversitar particulare autorizate/acreditate.

Având în vedere că aproximativ 85% din veniturile unităților de învățământ particulare

sunt destinate cheltuielilor salariale și costului cu chiria spațiului în care își desfașoară

activitatea, neadoptarea măsurilor solicitate va duce în lunile următoare la dispariția a

peste 500 de unități particulare de învățământul particular preuniversitar și la

disponibilizarea a peste 10.000 de persoane. 50.000 de elevi și preșcolari nu vor mai avea

unități școlare în care să se întoarcă, dacă acestea vor avea cursurile suspendate până după

vacanța de Paște.



Având convingerea că înțelegeți gravitatea și urgența situației semnalate, care afectează în mod

direct unul dintre cele mai importante drepturi constituționale, apreciem sprijinul pe care ni-l

oferiți și efortul pe care îl depuneți pentru asigurarea unui proces educațional predictibil și

democratic în țara noastră.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate și apreciere,

Christian Comșa

Președinte ASP