De mâine părinții pot depune cereri pentru concediu pe perioada închiderii școlilor

Legea privind acordarea zilelor libere părinților copiilor de până la 12 ani în perioada în care școlile sunt închise din cauza unor situații extreme a fost publicată în Monitorul Oficial.

De mâine, părinții pot depune cereri la angajatori pentru acordarea acestui concediu special supravegherea copiilor cu varsta de pana la 12 ani, respectiv pana la 18 ani pentru cei cu dizabilitati.

Atenție, zilele libere se acorda in cazul in care locul de munca nu permite sa se lucreze la domiciliu sau telemunca, la cererea unuia dintre parinti, depusa la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul.



Cererea va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi.



Indemnizatia pentru fiecare zi libera se va plati din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile de lucru, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de stat.

sursa: ziare.com