CEC va suspenda plata ratelor la creditele persoanelor fizice

CEC Bank va anunța săptămâna viitoare că va suspenda plata ratelor la toate creditele, timp de o lună, pentru toți clienții persoane fizice.

Potrivit surselor Profit.ro, amânarea la plată va fi acordată, în contextul epidemiei de coronavirus, atât pentru credite de nevoi personale, cât și pentru credite imobiliare / ipotecare și pentru carduri de credit.

Reamintim că și Banca Transilvania a anunțat primele măsuri în contextul crizei generate de coronavirus, printre acestea numărându-se și extinderea perioadei de grație la creditele prin intermediul cardurilor.

”Dorim sa te scutim de drumuri la banca si extindem perioada de gratie la cardul tau Star Forte, pana in luna mai. Astfel, nu mai ai obligatie de plata in lunile martie si aprilie. Prima obligatie de plata o vei avea intre 1-25 mai, asa cum vei regasi informatiile in extrasul de cont. Echipa BT” este mesajul primit de unii clienți.

În schimb, Raiffeisen Bank recomandă clienților folosirea cardului în locul numerarului și evitarea agențiilor (detalii AICI)