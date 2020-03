Apelul disperat al unui hotelier din Ploiești: ”Industria e în colaps. Când nu mai pot, murim cu toții!”

Alexandru Crângu, patronul hotelului Best din Ploiești și a restaurantului cu același nume, trage un semnal de alarmă privind criza din această industrie generată de coronavirus.

Mesajul postat pe Facebook:

”Industria noastră este in colaps ! Am hotelul gol , restaurantul gol ! In ultimele zile am vorbit cu mulți colegi de breasla , invariabil toți întrebau ce este de făcut ! Nu știu ce este de făcut dar știu sigur ce este de nefăcut ! Toți îmi ziceau ca prima măsura este sa renunțe la oameni , neavând din ce sa-i plătească ! Logic ! Dar nu moral ! Am clădit Best-ul cu investiții constante (nu cu profit dus acasă) , și cu Oamenii mei ! Doar pentru ca nu o sa mai am profit o perioadă trebuie sa renunț la ei ? I-am întrebat ce fac dacă nu le dau salariul 2 luni , murim au zis ! Nu sunt criminal ! Petrec mai mult timp cu ei decât acasă , deci și ei sunt familia mea ! Întotdeauna am grija de familia mea ! Cât voi putea . Când nu mai pot , murim cu toții !”

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

În ultima perioadă, majoritatea unităților de cazare din Prahova au raportat scăderi drastice ale vânzărilor, după ce turiștii și-au anulat rezervările din cauza coronavirusului.

Lumea nu mai iese nici la restaurant, de frică să nu se contamineze cu virusul care declanșează boala covid-19, astfel încât mulți patroni nu vor avea bani să-și plătească angajații.

Până acum, Guvernul nu a luat niciun set de măsuri economice pentru sprijinirea antreprenorilor care riscă să dea faliment.