Măsuri speciale în supermarket-urile din România împotriva coronavirusului

Odată cu închiderea școlilor și grădinițelor, în intervalul 11-22 martie, guvernul a adoptat mai multe măsuri împotriva răspândirii coronavirusului.

Printre acestea se numără și instituirea obligației pentru unitățile de alimentație publică (ex. hyper-market, super market, market, magazine de cartier etc) de a lua măsuri precum dezinfecția frecventă a suprafețelor expuse (ex. cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de la uși, butoane de la lifturi etc.), în special în zona caselor de marcat, dar și instituirea de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane în spațiile comerciale.

Astfel, este posibil ca accesul în supermarket-uri să se limiteze la un anumit număr de clienți care pot sta în incintă, așa cum se întâmplă în Italia, unde cozile în afara magazinelor sunt mult mai mari decât cele de la casele de marcat.