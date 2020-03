Cum s-a implicat Petrotel Lukoil în comunitate. Locuri de joacă, acțiuni caritabile și activități muzeale

Anul 2019 a fost un an de implicare activa a Rafinariei PETROTEL - LUKOIL in proiectele comunitatii prahovene si ploiestene, precum si in organizarea voluntariatelor, realizate impreuna cu angajatii de pe platforma rafinariei. Nouatea anului 2019 este implementarea unui PROIECT DEDICAT COMUNITATILOR unde compania LUKOIL activeaza si anume-acordarea unor granturi tinerilor si/sau asociatiilor, fiecare in valoare de 6000 usd, granturi care au menirea sa sprijine un proiect sau o initiativa in directiile: ecologie, cultura, spiritualitate, sport.

Rezultatele sunt notabile, granturile deja acordate fiind vizibile- de ex. Realizarea centrului de ecologie si antropologie de la Cheia, din cadrul Muzeului “Flori de mina”, precum si Centrul de robotica si inovatie din cadrul Colegiului ploiestean “ Elie Radu”. Pe linia sportiva, proiectul “Mereu in miscare-Carburant pentru viata!” aduna copiii din judetul Prahova, care fac sport si miscare, gratuit, alaturi de exercitii de terapie si respiratie. De asemenea, la capitolul spiritualitate, doi tineri studenti, promoveaza traditiile populare -facand cunoscute in sate si in scoli, dansurile si costumele autentice romanesti, printr-o veritabila Scoala de dans “Brau Muntenesc”, o scoala nu doar pentru cei tineri, ci si pentru adulti (www.braumuntenesc.com).

Rafinaria a continuat sa sustina financiar proiectul “Ecoatitudine” lansat in mod oficial in data de 29 aprilie 2015 de catre Ministerul Mediului.

Constructia unui nou loc de joaca in incinta Parcului memorial “Constantin Stere” a marcat momentul decembrie 2019, locul de joaca fiind dedicat celor mici si utilizand gama de materiale cu grad inalt de siguranta (cauciuc anti trauma) si module de joaca adaptate varstelor.

PETROTEL-LUKOIL a continuat sa sprijine activitatea orfelinatelor “Ciresarii”si de asemenea impreuna cu angajatii de pe platforma Rafinariei sa organizeze propriile campanii de voluntariat, pentru “Asociatia persoanelor cu Dizabilitati Prahova”. Plantarea, in zona fostei gropi de gunoi a mun. Ploiesti aduce astazi 35 de mii de copacei plantati de elevi din mai multe scoli ploiestene, proiect despre care copiii entuziasti ca au realizat de-a lungul a 5 ani o adevarata liziera, vor vorbi intr-un filmulet, realizat la initiativa acestora si care urmeaza sa fie lansat, in cadrul Balului de Caritate din data de 7 martie, organizat de initiatorii proiectului de impadurire, “Clubul Rotary Ploiesti”, prin Presedinte- Octavian Anghel.

Rafinaria PETROTEL-LUKOIL a continuat sa sprijine proiectul ECO SCOALA, de aceasta data alaturi de copiii din mediul rural al judetului Prahova, sub coordonarea Agentiei de mediu Ploiesti, reusind sa organizeze cursuri de vara pe teme geologice, de mediu, dar si de acordarea primului ajutor, de aceasta data cu specialisti din cadrul ISU.

PETROTEL-LUKOIL a primit felicitari din partea Camerei de Comert si Industrie Prahova, prin acordarea a trei trofee, ca reprezentant de top al industriei petroliere, dar si ca bun comunicator si participant activ la viata sociala a comunitatii. Castigul anului 2019 il aduce semnarea unui Acord de cooperare intre Camera de Comert si Industrie Prahova si Camera de Comert si Industrie Nijninovgorod Rusia, care faciliteaza cooperarea si relatiile economice si culturale.

Dialogul social a continuat si in presa, astfel incat ponderea informatiilor pozitive este mult mai mare decat in anii precedenti, cf. Agentiilor de Monitorizare (poate fi pus la dispozitie la cerere catre Relatiile publice si presa PETROTEL-LUKOIL), arata ca 52 % din articolele media pe tot parcursul anului 2019 au ton neutru, in timp ce 31 % articole sunt favorabile PETROTEL-LUKOIL, iar 17 % au ton nefavorabil. Cel mai mare interes al mass media de aceasta data a fost acordat raspunderii sociale, poluarea ca subiect aparand pe locul 3, daca se poate vorbi de un clasament al subiectelor.

In incheiere, un tribut adus uneia din cele mai vechi rafinarii, este EXPOZITIA 115 ANI DE ISTORIE, expozitie dedicata RAFINARIEI PETROTEL-LUKOIL si mentinuta pe toata durata verii, organizata impreuna cu MUZEUL DE PETROL PLOIESTI, expozitie care a adunat nu doar istoric, ci si exponate vechi si specialisti care au lansat generatii de petrolisti cu ajutorul RAFINARIEI, dar si traditiei de petrolisti din REGIUNEA JUDETULUI PRAHOVA.

