De ce a scumpit tarifele transportatorul de pe ruta Târgșoru Vechi-Ploiești

Conducerea societății de transport persoane Atomic Impex SRL susține că a fost nevoită să majoreze tarifele pe rutele deservite în Prahova din cauza creșterii costurilor de transport. Măsura a stârnit nemulțumirea navetiștilor.

Observatorulph.ro publică punctul de vedere al companiei transmis redacției noastre:

- incepand cu anul 2019, odata cu modicicarea cadrului legislativ, toate traseele interurbate la nivel national, au trecut din forma de transport public local in transport comercial, fapt pentru care societatea noastra nu mai beneficiaza de scutirea de la plata impozitelor pe mijloacele de transport in comun care deservesc Traseul 23 (Strejnicu – Gara de Vest Ploiesti);

- cresterea contributiilor catre stat;

- cresterea tarifelor asigurarilor de tip RCA, asigurarilor de persoane si asigurarilor de bagaje;

- cresterea costurilor de intretinere ale mijloacelor de transport, ceea ce include costuri suplimentare ale tuturor pieselor de uzura (anvelope, acumulatori, piese de schimb, piese de intretinere periodica, etc);

- cresterea tarifelor Inspectiilor Tehnice Periodice (doua pe an pentru mijloacele de transport public de persoane);

- scaderea fluxului de calatori raportat la numarul de curse efectuate;



- aparitia costurilor de intretinere in ceea ce priveste actele de vandalism asupra mijloacelor de transport (canapele si centuri de siguranta taiate, manerele scaunelor furate, perdele rupte etc), reamintindu-va faptul ca toate autobuzele au intrat in traseu intr-o stare impecabila, existand dovezi in acest caz.



Nemultumirile dumneavoastra legate de aceste aspecte pot fi pertinente, dar trebuie sa tineti cont de faptul ca astfel de acte, care reflecta proasta educatie a unora dintre calatori ce nu inteleg faptul ca aceste vehicule sunt destinate in totalitate calatorilor si nu persoanelor din conducerea acestei societati, se vor reflecta in pretul calatoriei deoarece, odata ce aceste masini vor fi respinse de catre Comisia de Clasificare Anuala a R.A.R. si A.R.R., vor trebui reconditionate sau, dupa caz, asa cum s-a intamplat cu autobuzul marca Neoplan, cu numarul de inmatriculare PH 13 KAL, CASAT, tocmai din acest considerent, vandalizarea acelui autobuz ajungand la un nivel atat de ridicat incat costurile de reparatie si reconditionare depaseau costurile achizitionarii altui autobuz.

Astfel, ne dorim sa intelegeti pe deplin toate aspectele mentionate mai sus, sa luati in considerare ca nu beneficiem de nici o subvenitie de stat si ca absolut tot ce tine de transportul in comun realizat de societatea noastra se efectueaza cu bani proveniti din surse si eforturi proprii.