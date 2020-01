Datoriile guvernelor anterioare ne obligă să facem un împrumut mai mare decât în perioada crizei economice mondiale

87 de miliarde de lei este valoarea împrumutului pe care România urmează să îl ia, justificat prin necesitatea achitării datoriilor ajunse la scadenţă făcute de guvernele anterioare.

Florin Cîţu, ministrul Finanțelor: ”Ne împrumutăm în fiecare zi mai ieftin decât ne împrumutam cu o zi mai devreme. Şi haideţi să discutăm despre împrumuturi pentru că nu e niciun secret.

La începutul anului am anunţat necesarul de finanţare pentru 2020, 87 de miliarde de lei. Acest necesar vine din două surse mari: deficitul bugetar, care înseamnă 3,6% din PIB plus ce vine din urmă. Să plătim datoriile contractate în urmă. Asta este jumătate, peste 40 de miliarde. Datorii ajunse la scadenţă, refinanţări de datorii şi dobânzi.

Deci avem partea asta. Am anunţat necesarul de finanţare pentru 2020, ca în fiecare an. Ministerul Finanţelor anunţă în fiecare an acest lucru. În fiecare lună, la începutul lunii anunţăm cât credem că ne vom împrumuta în zona respectivă. Putem să ne împrumutăm mai puţin, noi arătăm o limită superioară.”

sursa declarație digi24