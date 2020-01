Salariul minim crește de la 1 ianuarie 2020! Lista schimbărilor în legislația românească, anunțate la început de an

Una dintre cele mai așteptate măsuri de către angajații români este cea a majorării salariului minim pe economie. Anul începe cu această creștere, iar venitul minim ajunge astfel la 2230 lei. Cu noutăți vine ș Codul Rutier care prevede ca viitorii șoferi să aibă absolvite minimum 10 clase.

Cei care sunt plătiți cu salariul minim urmează să încaseze, din luna ianuarie, 1.346 de lei net, ceea ce înseamnă că brutul va ajunge la valoarea de 2.230 de lei.

Salariul minim pentru persoanele cu studii superioare nu se va modifica în 2020 și rămâne la valoarea de 2.350 de lei.

În construcții, nivelul salariului minim este stabilit la 3.000 de lei net, scrie digi24.ro

Și demnitarii ar putea încasa salarii majorate prin raportarea la noul salariu minim, ținând cont că în momentul de față nu există o plafonare a veniturilor acestora la nivelul din 2019 și până când CCR nu se va pronunța asupra legii se aplică măsurile care sunt deja în vigoare.

Tot de la 1 ianuarie se elimină și supraimpozitarea contractelor part-time, ceea ce înseamnă că ele vor fi impozitate la nivelul venitului raportat în aceste contracte, și nu la nivelul salariului minim pe economie.

Odată cu majorarea salariului minim brut, crește și contribuția pentru persoanele cu handicap neîncadrate, astfel că entitățile economice vor trebui să plătească cel puțin 300 de lei dacă nu angajează persoane din această categorie defavorizată.

Alocațiile copiilor sunt și ele majorate cu 100% din rata inflației, de la 1 ianuarie 2020.

Va fi eliminată supraaaciza pe carburant, ceea ce ar putea duce la ieftinirea acestuia cu aproximativ 45 de bani la litru.

Mașinile sub Euro 4 vor trebui să plătească o taxă anuală pentru a circula în Capitală, iar mașinile sub Euro 3 nu vor avea acces în centrul Capitalei. Cea mai mare taxă este pentru mașinile non-Euro: se ridică la 1.900 de lei pe an. Cea mai mică taxă este cea pentru mașinile Euro-4, de 500 de lei, dar ea va fi plătită abia din 2021.

În anul 2020 vor intra în vigoare mai multe schimbări ale Codului Rutier, între acestea numărându-se necesitatea ca cei care vor să obțină permis de conducere să aibă cel puțin 10 clase, dar și obligativitatea ca persoanele în vârstă să facă controale medicale mai des, mai prezintă sursa citată.

