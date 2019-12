Tehnologia pe înțelesul copiilor la ADIENT TRIM Ploiești

ADIENT TRIM Ploiești a organizat a treia ediție a evenimentului Hour of Code, dedicată copiilor angajaților. Ora de programare, s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute în incinta fabricii, iar cei 20 de copii prezenți au avut oportunitatea de a afla, pe înțelesul lor, care sunt bazele introducerii în știința calculatoarelor.

Cursul de programare se desfășoară sub egida Hour of Code, în timpul Săptămânii Educației în Tehnologia Computerelor și își propune ca pe parcursul unei ore să trezească interesul copiilor pentru tehnologie.

"ADIENT TRIM Ploiești se implică activ în susținerea și formarea noilor generații. Am decis ca și în 2019 să fim parte a proiectului Hour of Code, pentru al treilea an consecutiv, deoarece considerăm că este important ca cei mici să își dezvolte noi competențe care să îi ajute pe viitor în cariera pe care o vor urma", a declarat Adrian Diță, Plant Manager ADIENT TRIM Ploieşti.

Ca în fiecare an, la finalul orei de programare, copiii au primit certificate de participare.

Datorită interesului crescut față de acest eveniment, ADIENT TRIM Ploiești își propune să organizeze Hour of Code în fiecare an, pentru a îi împrieteni pe copii cu tehnologia.

ADIENT TRIM Ploieşti este fabrica de referinţă pentru produse Premium, realizate de o echipă profesionistă, performantă şi inovativă. De peste 16 ani, echipa ADIENT TRIM Ploieşti îmbunătăţeşte experienţa unei lumi în mişcare, producând cu mândrie tapiţerii premium pentru cele mai importante mărci de maşini.

ADIENT TRIM Ploieşti are în prezent peste 1.900 de angajaţi. În fiecare an, tapiţeriile auto realizate la fabrica ADIENT TRIM din Ploieşti se regăsesc pe mai mult de 750.000 de maşini din întreaga lume. Producţia se realizează folosind utilaje de ultimă generaţie, iar calitatea extrem de ridicată a produselor şi profesionalismul echipei au ajutat compania să devină un reper în domeniul său de activitate, la nivel internaţional. (P)