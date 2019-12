Un mare lanț de farmacii dispare de pe piața românească! 90 de unități din toată țara vor fi închise

Un mare lanţ de farmacii, care operează aproximativ 90 de unităţi în întreaga ţară, a anunţat că va vinde afacerea, se arată într-o informare remisă Bursei de Valori Bucureşti.

Este vorba despre lanțul de farmacii REMEDIA, prezent în 14 judeţe în special Hunedoara şi Alba plus municipiul Bucureşti. Afacerea a fost pusă pe picioare în România în anul 1991, iar Farmaceutica REMEDIA S.A. a fost consolidată prin fuzionarea cu acţionarul majoritar, V. ŢĂRUŞ RoAgencies SRL, ce a avut loc la începutul anului 2006. Farmaceutica REMEDIA S.A. operează 90 de unităţi de retail proprii, reprezintand aproximativ 20% din business-ul companiei, fiind concentrată pe diversificarea portofoliului de produse farmaceutice, suplimente alimentare, dermato-cosmetice şi servicii suplimentare în beneficiul pacienţilor, scrie adevărul.ro



Urmare a impunerilor legislative privind separarea activităţilor cu ridicată de cele de retail farmaceutic, Farmaceutica REMEDIA S.A. a hotărât păstrarea activităţilor de retail şi transferul în 2015 a activităţilor de distribuţie angro şi a serviciilor aferente către Farmaceutică REMEDIA Distribution & Logistics SRL, societate deţinută 100%. În primele 3 trimestre ale acestui an, distribuitorul de medicamente Farmaceutica Remedia Deva a realizat o cifră de afaceri din vânzări de 326,63 milioane lei, cu 1,98% sub cea de 333,24 milioane lei din perioada similară a anului trecut, iar profitabilitatea a intrat în declin, mai spune sursa citată.



„Se aprobă înstrăinarea fondului de comerţ aferent tuturor sau a unei părţi semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societăţii, în termenii şi condiţiile ce urmează a fi negociate/convenite de Consiliul de Administraţie cu cumpărătorul ce va fi identificat conform Hotărârii AGEA nr.68/4.12.2019, şi pentru un preţ global care nu va putea fi mai mic de 5.000.000 EUR (fără TVA)”, este hotărărea acţionarilor RMAH, remisă BVB.

